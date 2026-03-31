Metrobús CDMX tendrá horario especial por Semana Santa ¡Toma precauciones!

La directora general del servicio de Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer que para esta Semana Santa 2026 este transporte público tendrá modificaciones en sus horarios de servicio en sus diferentes rutas.

Aquí te damos los detalles para que tomes tus precauciones en caso de que seas de las personas que utilizan este tipo de transporte. Las modificaciones van del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, es decir del 2 al 5 de abril.

HORARIOS de SEMANA SANTA

Jueves 2 de abril

De las 4:30 am a las 24:00 horas

Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Este horario está sujeto a las condiciones viales.

Viernes 3 de abril

De 5:00 de la mañana a las 24:00 horas.

Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Además, habrá una extensión de horario hasta la 1:00 am en Línea 7 (Campo Marte a Indios Verdes)

La construcción del retorno de la Línea 7 del Metrobús en la terminal Campo Marte

También en este caso está sujeto a las condiciones viales.

Sábado 4 de abril

De las 4:30 am a las 24:00 horas

Líneas 3, 4, 5 y 6

En los siguientes casos habrá extensión de horario hasta la 1:00 am:

Línea 1: El Caminero a Indios Verdes

Línea 2: Tacubaya a Tepalcates

Alternativa en Metrobús Especial

Línea 7: Campo Marte a Indios Verdes

De la misma forma, sujeto a las condiciones viales.

Domingo 5 de abril

De 5 de la mañana a las 24 horas

Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Para las personas que celebran estos llamados días Santos o bien los que pasan vacaciones en la Ciudad de México, una buena alternativa para moverse es el Metrobús ya que tiene horarios amplios y muchas de sus estaciones conectan con estaciones del Metro o bien con otro tipo de transportes.

*bb