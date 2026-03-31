Metrobús CDMX tendrá horario especial por Semana Santa ¡Toma precauciones!
Las modificaciones en el horario van del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, es decir del 2 al 5 de abril.
La directora general del servicio de Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer que para esta Semana Santa 2026 este transporte público tendrá modificaciones en sus horarios de servicio en sus diferentes rutas.
Aquí te damos los detalles para que tomes tus precauciones en caso de que seas de las personas que utilizan este tipo de transporte. Las modificaciones van del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, es decir del 2 al 5 de abril.
HORARIOS de SEMANA SANTA
Jueves 2 de abril
De las 4:30 am a las 24:00 horas
Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Este horario está sujeto a las condiciones viales.
Viernes 3 de abril
De 5:00 de la mañana a las 24:00 horas.
Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Además, habrá una extensión de horario hasta la 1:00 am en Línea 7 (Campo Marte a Indios Verdes)
También en este caso está sujeto a las condiciones viales.
Sábado 4 de abril
De las 4:30 am a las 24:00 horas
Líneas 3, 4, 5 y 6
En los siguientes casos habrá extensión de horario hasta la 1:00 am:
Línea 1: El Caminero a Indios Verdes
Línea 2: Tacubaya a Tepalcates
Línea 7: Campo Marte a Indios Verdes
De la misma forma, sujeto a las condiciones viales.
Domingo 5 de abril
De 5 de la mañana a las 24 horas
Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Para las personas que celebran estos llamados días Santos o bien los que pasan vacaciones en la Ciudad de México, una buena alternativa para moverse es el Metrobús ya que tiene horarios amplios y muchas de sus estaciones conectan con estaciones del Metro o bien con otro tipo de transportes.
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