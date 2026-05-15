Automovilista se salva de milagro, vuelca en Constituyentes rumbo a Santa Fe

Un conductor salvó la vida luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico durante la madrugada de este viernes sobre Avenida Constituyentes, a la altura del cruce con Paseo de la Reforma, con dirección a Santa Fe, donde la unidad terminó completamente incendiada.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del vehículo, se impactó contra la base de un puente y posteriormente la unidad volcó.

Quedó envuelto en llamas

Tras el choque, el automóvil comenzó a incendiarse hasta quedar envuelto en llamas, lo que movilizó a cuerpos de emergencia hacia la zona de Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron controlar el fuego y evitar mayores riesgos para automovilistas que transitaban por la vialidad.

“Recibimos reporte de incendio de vehículo en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”, informaron los bomberos capitalinos, en un mensaje en su cuenta de X.

La corporación detalló que el vehículo resultó consumido totalmente por el fuego y confirmó que el conductor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La circulación en Avenida Constituyentes presentó afectaciones mientras los equipos de emergencia realizaban labores para sofocar las llamas y retirar los restos del vehículo siniestrado.

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