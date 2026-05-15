Marchas en el Día del Maestro y otras movilizaciones 'desquiciarán' a la CDMX

Una mega marcha se tiene planeada este 15 de mayo, Día del Maestro por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sin embargo, no es la única, numerosos grupos saldrán a calles de la Ciudad de México para realizar protestas, aquí te damos alternativas viales.

MARCHAS

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

Hora: 09:00

Lugar: Estación “San Cosme”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: En el marco del “Día del Maestro”, docentes realizarán la marcha “Este 15 de mayo no hay nada que celebrar” para visibilizar las problemáticas del sector y exigir respuestas concretas del gobierno federal. Entre sus principales demandas están: la abrogación de la Ley ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa, un aumento salarial del 100% al sueldo base y homologación de prestaciones, democracia sindical, mayor presupuesto para educación y salud, justicia social y reinstalación de trabajadores cesados, eliminación del esquema de UMAs y Afores, y jubilación por años de servicio.

Organizaciones en apoyo: Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, Secciones VII de Chiapas, XIX de Morelos, XXII de Oaxaca, IX, X, XI y LX de la Ciudad de México y XV Hidalgo, Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, Magisterio Democrático del Valle de México, Partido Comunista de México, Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, Bloque Democrático Magisterial de la Sección 40 de Chiapas, Trabajadores de Pilares, Nuestra Clase Universitarios y Partido Comunista Revolucionario.

Se prevé el arribo de autobuses provenientes de diferentes estados de la República Mexicana que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y colectivas feministas; así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Mañana se cumple el paro de los maestros de las 72 horas, con un plantón en la plaza de la Constitución. Cuartoscuro

Se espera que en esta marcha participen alrededor de 10 mil personas.

Como alternativas viales puedes usar Circuito Interior, Ricardo Flores Magón, Eje 1 Norte, Chapultepec y José María Izazaga para evitar afectaciones sobre México-Tacuba, Hidalgo, Eje Central y el corredor hacia el Centro.

Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana

Hora: 09:00

Lugar: Estación “Buenavista”, línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Destino: Por definir

Demanda: En el marco de la celebración del “Día del Maestro”, realizarán una marcha para exigir la refundación de la Secretaría de Educación Pública, la recuperación de la soberanía educativa, salario digno, respeto a los derechos laborales y contra el neoliberalismo educativo.

Organizaciones en apoyo: Unidad Nacional Independiente en Resistencia y Escuelas Populares Democráticas del Estado de México.

No se descarta se sumen en apoyo organizaciones obradoristas, madres y padres tutores, bibliotecarios y otras organizaciones sociales.

Usa Circuito Interior, Ricardo Flores Magón, Eje 1 Norte, Insurgentes Norte y Reforma para evitar afectaciones en los alrededores de la Sistema de Transporte Colectivo Metro estación Buenavista y la zona de Guerrero–Tlatelolco.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 13:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Hemiciclo a Juárez

Activistas en Pro de Palestina se manifestaron en el Paseo de la Reforma

Demanda: Marcha para conmemorar el “78.º aniversario de la Nakba”, denunciar la persistente crisis humanitaria en la Franja de Gaza y exigir el cese de los ataques en Palestina, así como el fin de la ocupación y el derecho al retorno de las personas refugiadas. Además, se demanda la libertad de todas y todos los presos políticos palestinos y la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con el gobierno responsable de las agresiones en Medio Oriente.

Actividades:

12:30 La comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrará en la Glorieta de Insurgentes para trasladarse al punto de salida de la marcha.

13:00 Inicio de la marcha.

15:00 Al término de la marcha realizarán una mesa de diálogo pública y el evento “Fandanguito x Palestina”.

Organizaciones en apoyo: Partido Comunista Revolucionario, Protesta Divergente “Palexico”, Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, Capítulo México, Mexicanos Unidos, Izquierda Revolucionaria, Sindicato de Estudiantes Mx, Libres y Combativas, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Sueña Dignidad, Unión Comunista Proletaria, Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo Base México, Agrupación Juvenil Anticapitalista, Ecuménicos por la Paz, Mariposas Mirabal, Observatorio “Memoria y Libertad”, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, Movimiento Global a Gaza Mx, Queers por BDS México, Afrontera Colectiva, Colectiva Afekta, Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel México y Palestina Mx.

Se prevé la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Como alternativas viales puedes usar Circuito Interior, Chapultepec, Eje 1 Norte, José María Izazaga y avenida Hidalgo para evitar afectaciones sobre Paseo de la Reforma, Juárez y avenida Hidalgo.

MANIFESTACIONES

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica

Preparan marcha Especial

Hora: 09:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro

Demanda: Se concentrarán para unirse al paso de la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en apoyo a sus demandas; así como para exigir la renacionalización de la electricidad y una tarifa social justa.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y sindicales, además de la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Puedes usar Eje 1 Norte, Fray Servando, José María Izazaga, Circuito Interior y avenida Chapultepec para evitar afectaciones en avenida Juárez, Eje Central, Hidalgo y accesos a la Alameda por concentraciones cerca del Hemiciclo a Juárez.

Palestina Mx

Hora: 09:00

Lugar: Torre del Banco HSBC, Av. Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc

Demanda: En el marco de la conmemoración de los “78º años de la Nakba”, se manifestarán para exigir un alto al genocidio en Palestina, así como la imposición de un embargo militar al Gobierno que promueve la guerra en Medio Oriente, ante el elevado riesgo de que las armas o materiales de defensa sean utilizados para cometer crímenes de lesa humanidad.

Organizaciones en apoyo: Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales en solidaridad con Palestina y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Usa Circuito Interior, Río Lerma, Mariano Escobedo, Chapultepec y avenida Insurgentes para evitar carga vehicular sobre Paseo de la Reforma.

Colectiva “libres y combativas Mx”

Hora: 10:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo

Demanda: Exigen justicia para la víctima de feminicidio y castigo conforme a la ley para el presunto responsable.

Organizaciones en apoyo: Sindicato de Estudiantes Mx e Izquierda Revolucionaria.

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Hora: 11:00

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco

Demanda: Conferencia de prensa para anunciar la “Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en Nayarit”, por la libertad del río San Pedro Mezquital y por un alto a la guerra contra los pueblos indígenas.

Organizaciones en apoyo: Congreso Nacional Indígena.

Observaciones: No se descarta realicen brigadeo informativo al exterior del lugar.

Madres y Padres de Familia

Hora: 11:00

Lugar: Estadio Banorte, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa

Demanda: Mitin “¡Por la educación de nuestros hijos!”, en defensa al derecho a una educación completa y sin recortes al ciclo escolar.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Como alternativas viales puedes usar Periférico Sur, División del Norte, avenida del Imán, Acoxpa, Cafetales y Canal de Miramontes.

Red De Centros Públicos Contra El Genocidio En Palestina

Hora: 11:00

Lugar: Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Moneda No. 4, Col. Centro Histórico

Demanda: En el marco de la conmemoración de los “78.º años de la Nakba”, realizarán el mitin “¡Ni un peso más del Estado mexicano para el genocidio!”, para exigir la cancelación de contratos y la no renovación de acuerdos con las empresas tecnológicas Intel, HP y Dell, a las que señalan de presuntamente financiar la guerra en Palestina.

Organizaciones en apoyo: Colectivo Mora Alto al Genocidio en Palestina, Colectivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas y Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel México.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Usa Eje 1 Norte, Circunvalación, Fray Servando, José María Izazaga y Congreso de la Unión para evitar afectaciones en calles del Centro Histórico como Moneda, Corregidora, Correo Mayor y accesos al Zócalo.

Colectivo “plataforma 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas donde colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannábica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.

Estudiantes Organizados Independientes Del CCH Plantel Sur

Hora: 14:00

Lugar: Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo

Demanda: “Metro popular”, para denunciar las deficiencias sistemáticas en la movilidad y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro; así como para exigir la gestión de alternativas de movilidad seguras, como rutas exclusivas de RTP y/o Trolebús, además en contra del despojo, el desplazamiento y la limpieza social previa a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Actividades:

13:50 hrs. Se reunirán en la escultura “Los Bigotes”, ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, de donde caminarán hacia la estación “Universidad” para realizar su mitin y metro popular.

Organizaciones en apoyo: Cubo Neurodivergente del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, Tlacuachas Moradas del Sur y Unión Democrática de Estudiantes Revolucionarios.

No se descarta realicen la liberación de torniquetes y la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

COOPERATIVA MEXICANA SOLIDARIA DE PATINETAS

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 15:30

Lugar: Parque Lira, Av. Parque Lira No. 136, Col. San Miguel Chapultepec 1ª Sección

Demanda: Primer reunión organizativa de la “Asamblea Antifa Antimundialista de Patinadores”, con la finalidad de fijar las acciones y demandas para la reconstrucción de “San Antonio Skatepark” y la incorporación a las actividades de otros frentes antimundialistas.

Organizaciones en apoyo: Felinas Rollers y Mex Rollers.

No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Colectiva “Las Siempre Vivas”

Hora: 16:00

Lugar 1: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

Hora: 17:30

Lugar 2: “Jardín de la Memoria” de la Facultad de Ingeniería, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

Demanda: “Velada por la vida”, en memoria y para exigir justicia para todas las mujeres y estudiantes víctimas de feminicidio.

Organizaciones en apoyo: Familiares y amigos de las víctimas.

No se descarta se sumen en apoyo colectivas estudiantiles y feministas.

Comunidad LGBTQIA+

Hora: 17:00

Lugar: Glorieta de los Insurgentes (Barras), Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Juárez

Demanda: Plantón LGBTQIA+ “No al odio, sí al entrene”, para exigir un alto a los actos de odio y discriminación por orientación sexual o identidad de género; así como para reclamar espacios que garanticen la libertad de expresión de la comunidad diversa.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

COMITÉ 68 PROLIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Hora: 18:00

Lugar: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, Mtro. Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera

Demanda: Segunda reunión de coordinación rumbo a la conmemoración del “55º Aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus/Halconazo”, ocurrida el 10 de junio de 1971.

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