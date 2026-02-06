Metro pide tomar previsiones ante cierre de estaciones en Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro llamó a los usuarios de la Línea 2 a tomar previsiones ante la modificación de horarios en el servicio de nocturno, en el tramo Viaducto-Chabacano-San Antonio.

Autoridades del Metro recordaron que, el próximo lunes 9 de febrero, arrancan las obras de modernización en ese tramo y que abarcará en total 15 estaciones de la Línea Azul, además de la terminal Tasqueña, como parte de las obras de infraestructura rumbo al Mundial.

Horario de intervención

Para dar paso a los trabajos las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, cerrarán de lunes a viernes a las 22:00 horas, en tanto que el sábado el cierre aplicará a partir de las 20:00 horas.

Los domingos, el servicio se suspenderá de forma total en estas tres estaciones, se precisó en un comunicado.

Foto: María Martínez | Cuartoscuro

Durante los horarios de cierre, el servicio al público usuario de la Línea 2 se dividirá en dos circuitos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola.

Los usuarios tendrán la opción de utilizar de forma gratuita unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, que ofrecerán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y viceversa.

Trabajos que se realizarán

La rehabilitación de la Línea 2 contará con una inversión de mil millones de pesos y contempla la intervención de 15 estaciones, así como la terminal Tasqueña.

Se contempla dar mantenimiento mayor al sistema eléctrico y al pilotaje automático, además de la modernización total de la red contra incendios, cambio de durmientes y alineación de rieles, entre otras acciones.

