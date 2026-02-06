Arranca Semana de las Artes 2026 en Magdalena Contreras

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado encabezó la inauguración de la semana de las artes 2026 "La Ciudad Nunca fue Nuestra", exposición colectiva que reúne a artistas mexicanos emergentes y que reflexiona en torno a la descentralización, la identidad, la defensa del territorio y la memoria artística.

Durante el evento llevado a cabo en el Foro Cultural “El Águila”, el alcalde declaró que: "Magdalena Contreras es una comunidad viva, es una comunidad unida, es una comunidad que nos da la posibilidad a partir de la gran relación que existe con los vecinos, pero sobre todo de la fuerza comunitaria que existe, ancestral".

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Acompañado de Pedro Moctezuma, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Mercado dijo que junto con la Sectei se busca "abrir la oportunidad para que las vecinas y los vecinos participen con ideas, con propuestas, de lo que será el Plan de Desarrollo 25-45".

"Veinte años hacia el futuro, porque una ciudad que resuelve sus problemas es una ciudad que planea, es una ciudad que piensa, que imagina futuro, pero que al mismo tiempo lo construye desde la comunidad, como ya se dijo, de abajo para arriba".

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Con este plan se busca recuperar la "mejor de nuestra cultura", a través de exposiciones, demostraciones, obras de teatro, entre otras actividades, según informó Moctezuma en su intervención.

Como parte del arranque de la semana del arte 2026, se realizó una demostración de danza prehispánica y una representación por parte de alumnos de una escuela primera mismas que fueron presenciadas por residentes de la demarcación.

*DRR*