Vecinos retienen a mujer por robar 16 prendas de ropa interior

En la alcaldía Magdalena Contreras fue detenida una mujer por robar ropa interior de un comercio, así como por agredir a la encargada del establecimiento, ya que se percató del robo y le exigió que pagara por las piezas que tenía escondidas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que recibieron un reporte sobre una mujer retenida por varias personas, por lo que acudieron al sitio a verificar la situación.

Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, informaron a través de la frecuencia de radio, de una detención ciudadana al interior de un negocio localizado en la avenida Guerrero y su esquina con la calle Alumnos, en la colonia San Bernabé Ocotepec”.

Al arribar al lugar, los agentes de la policía capitalina observaron que la mujer estaba retenida por algunos vecinos, por lo que intervinieron de inmediato para controlar la situación y evitar que su integridad estuviera en riesgo.

Foto: SSC

En ese punto, la encargada del comercio se entrevistó con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les explicó que la mujer ingresó al establecimiento, tomó varias piezas de corsetería y las ocultó entre sus ropas, después de eso intentó retirarse sin realizar el pago correspondiente.

Al percatarse de la situación confrontó a la mujer y le solicitó que pagara la mercancía; sin embargo, la agredió físicamente y golpeó en el rostro, por lo que los vecinos al ver la situación, retuvieron a la posible responsable”.

Por petición de la afectada, lo policías capitalinos procedieron con la detención de la mujer de 54 años, a quien le realizaron una revisión preventiva y le encontraron 16 prendas de corsetería, de las cuales no pudo comprobar el pago correspondiente.

Por lo anterior, luego de ser enterada de sus derechos de ley, la detenida fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”.

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