Clara Brugada duplicará presupuesto al cine en CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que su administración duplicará el presupuesto destinado al apoyo de la creación cinematográfica, adelantó que el próximo año se invertirán 40 millones de pesos para fortalecer al sector audiovisual.

Durante la firma del convenio “Nahui: Mercado Internacional de Cine en la Ciudad de México”, Brugada destacó que la industria cinematográfica genera alrededor de 140 mil empleos al año en la capital, por lo que su gobierno impulsará nuevas acciones para consolidar a la ciudad como un polo estratégico para la producción audiovisual en América Latina.

Este año, duplicamos a 20 millones los apoyos al cine y vamos a invertir más, mucho más. El próximo año vamos a invertir 40 millones y todavía nos quedamos cortos para lo que se requiere de apoyo al cine”, afirmó.

Como parte de la estrategia de impulso al sector, la mandataria presentó seis acciones prioritarias. La primera consiste en la creación de un fondo mixto semilla, con recursos públicos y privados, para financiar películas, series y producciones audiovisuales que tengan a la Ciudad de México como protagonista.

Foto: Especial

Vamos a impulsar un fondo mixto semilla, con inversión pública y también busquemos inversión privada, para la producción de películas, series y producciones audiovisuales”, indicó.

Escuelas de cine comunitario

En segundo lugar, anunció la expansión de las escuelas de cine comunitario en las Utopías de la ciudad, retomando la experiencia de Pohualizcalli, proyecto que, dijo, logró miles de inscripciones incluso durante la pandemia.

En todas las Utopías vamos a promover escuelas de cine comunitario. Es muy importante formar talentos, recuperar talentos natos desde abajo y desde las comunidades”, expresó.

Como tercera medida, propuso una red de espacios públicos adaptados para proyecciones gratuitas, con funciones en barrios, plazas y calles de toda la capital.

Que cada pared de nuestras plazas y calles proyecte luz para soñar a todo color”, dijo.

La cuarta acción contempla acuerdos entre productores y distribuidores para fortalecer la exhibición del cine nacional y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector audiovisual.

Facilitar filmaciones en la CDMX

Además, la jefa de Gobierno anunció que la futura Universidad de las Artes, que se construye en Tlaxcoaque, contará con un eje especializado en cine y producción audiovisual.

Foto: Especial

Uno de los ejes de esta universidad es el cine y la producción audiovisual. El mejor programa de formación superior, con ustedes”, subrayó.

Aseguró que su administración trabajará en la simplificación de trámites para facilitar filmaciones y evitar obstáculos burocráticos.

Garanticemos la máxima agilidad de trámites y de simplificación administrativa, para que ningún proyecto de filmación encuentre obstáculos o trabas burocráticas en la Ciudad de México”, dijo.

El convenio con el que nace Nahui, firmado entre el Gobierno y la industria cinematográfica, traza el camino para albergar, del 12 al 15 de octubre, “el mercado internacional del cine. Se presentarán diversos proyectos y contaremos con la presencia de compradores internacionales, distribuidores, plataformas y fondos”, concluyó.

Al evento, realizado en la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento asistieron las actrices Luisa Huertas, Arcelia Ramírez, Dolores Heredia, Eréndira Ibarra y Giovanna Zacarías; los directores Daniela Alatorre, Cristian Calónico y Marina Stavenhagen, así como los productores y productoras Billy Rozvar, Carla Sánchez, Víctor Léycegui, y Juli Rodríguez, entre otros.

*DRR*