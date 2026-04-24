Futuro Activo, de la mano con los sectores más vulnerables de Álvaro Obregón

Con un trabajo intenso en territorios de alto contraste social de la Ciudad de México, como la alcaldía Álvaro Obregón, la Fundación Futuro Activo se ha posicionado en los últimos meses como un referente de apoyo a la comunidad.

La iniciativa fue creada por Marisa Hernández Juliá con el objetivo de amplificar el impacto de acciones positivas efectuadas por la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno. De esta forma, la Fundación funge como un puente entre actores con responsabilidad social y las personas que más lo necesitan.

“Nuestra misión es promover la participación ciudadana activa y fomentar un entorno más justo, inclusivo y solidario en la comunidad de Álvaro Obregón”, indicó Hernández Juliá.

Como responsable de la organización sin fines de lucro, Marisa centra sus esfuerzos en proyectos que beneficien a mujeres, niños y personas adultas mayores, siempre con un enfoque de justicia social.

Entrega de sillas de ruedas, aparatos funcionales, auxiliares auditivos, ropa, alimentos nutritivos, libros e instrumentos musicales, además de visitas guiadas a grupos escolares, y dignificación de espacios públicos son algunas de las labores que caracterizan a Futuro Activo.

Con un equipo de voluntarios que visitan las comunidades, escuchan las necesidades de la población y les dan respuesta, la Fundación ha ayudado a la regeneración del tejido social en la demarcación que presenta el mayor índice de contraste social del país.

De cara al Mundial de Futbol, uno de los proyectos en curso la creación de espacios deportivos y la rehabilitación de canchas deterioradas, sitios donde confluyen familias enteras y cuya convivencia refleja la apropiación del espacio público por parte de la comunidad.