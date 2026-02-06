Metro hoy: Líneas 7 y 12 causan ‘dolores de cabeza’ a usuarios

El Metro da servicio diariamente a más de cuatro millones de usuarios. Te presentamos el avance, la saturación, el servicio y todos los pormenores que ocurren en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 6 de febrero de 2026.

Este día, usuarios se quejan de retrasos en algunas líneas, como la 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, misma en donde el Metro reportó que agilizaría la circulación luego de que se realizó una revisión en la zona de vías.

Además, lo mismo pasa en la Línea 12, que va de Tláhuac a Mixcoac, en donde usuarios reportan servicio lento.

Otra vez Línea 12, ya hagan algo la alta afluencia ustedes la causan. Acaban de decir que la marcha de los trenes será lenta”, se quejó una usuaria.

¿Cómo avanza el Metro hoy?

A las 6:49 horas, el Metro informó que el paso de los trenes es lento en las Líneas 3, 7, 8, B y 12, principalmente, en donde reportó afluencia alta.

Nueva Línea 1 y Línea 3

Desde el pasado 16 de noviembre de 2025 se encuentran abiertas todas las estaciones de la Línea 1, de Pantitlán a Chapultepec (dirección Observatorio, incluidas las tres que estaban pendientes: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Por otra parte, autoridades adelantaron que la Línea 3 del Metro requiere una modernización urgente, debido a las fallas que presenta constantemente.

Recientemente, dieron a conocer que los trabajos en la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad iniciarán a principios del 2026.

A los usuarios que se verían afectados por esta situación, se les pidió no adelantarse y esperar a que se dé la información oficial sobre el plan de trabajo, puesto que hasta ahora no se prevén cierres.

