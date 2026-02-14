Menores pelean en secundaria, maestro trata de separarlas y violento papá lo 'corre'

Un caso más de violencia afuera de una escuela secundaria en la Ciudad de México se hizo viral, ocurrió en el plantel 277 ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

La pelea pudo haber pasado por una más como muchas que ocurren recientemente, pero destacó porque se supo que un maestro de Deportes trató de separar a las adolescentes, pero al parecer el padre de una de ellas, un sujeto violento, se lo impidió y el dijo que era de la Unión Tepito, señala @c4jimenez en sus redes sociales.

Primero un alumno agrede a una chica

En el video se observa al inicio que un estudiante golpea a una chica, en ese momento una de sus amigas interviene, pero esta es atacada por otra estudiante y por una mujer adulta; casi en seguida las dos chicas que viste uniforme de secundaria se retan a golpes y se enfrascan en jalones de cabello y se tiran al piso en medio que quienes graban y azuzan a que se sigan golpeando.

Un sujeto que viste chaleco negro y gorra color rojo con negro amaga con sacar lo que parece ser una pistola de la cintura. Enseguida llega el maestro de Desportes que viste una chamarra color naranja y trata de separar a las alumnas, pero el mismo sujeto violento lo enfrenta y no deja que las separe.

El maestro es ‘corrido’ del lugar sin poder hacer nada. El de la gorra color negro con rojo al parecer le dijo que era de organización delictiva La Unión y que ni se metiera.

Más tarde cuando llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las y los involucrados en la gresca se disiparon y se fueron del lugar.

Agresiones en escuelas de México

En México hay datos recientes sobre agresiones entre alumnos de secundaria, y las cifras muestran que el fenómeno del acoso escolar y la violencia entre pares es alto y al parecer sigue creciendo.

Estudios y reportes oficiales y de organizaciones civiles indican que una proporción considerable de adolescentes entre 12 y 17 años han experimentado algún tipo de agresión o acoso en el ámbito escolar en los últimos años.

Datos de 2022 señalan que alrededor de 28 % de las y los estudiantes de entre 12 y 17 años reportaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses, lo que equivale a más de 3.3 millones de adolescentes afectados, con acciones que van desde burlas y rechazo social hasta empujones, amenazas y violencia física directa entre compañeros.

Según datos más recientes de 2024, las hospitalizaciones por agresiones físicas en escuelas alcanzaron un nivel histórico, con mil 58 casos documentados a nivel nacional, lo que representó un aumento de más del 12% respecto a 2023 y es el número más alto registrado desde que se lleva este tipo de estadísticas.

Así opinan en redes sociales

No entiendo a esos chacas "padres" que mandan a sus hijos a la escuela, pero quieren que no les digan nada que no les dejen tarea y mucho menos les llamen la atención



Que mal esta la educación de los niños de ahora, se quejan por todo a pero un chamaco si le puede pegar a una niña. que mal están



¿Ven? No tienen nada q ver maestros y directores, son los padres, ellos permiten todo a sus hijos



Yo digo que deverian hacer uns ley , dónde si un hijo menor de edad es culpable de algún delito .. los padres también deverian ir a prisión ya que la educación viene desde casa .. mi umilde opinión que nadie me la pidio pero en fin, ya hay mucha violencia en secundarias hay mucho docente que permiten que escalen las situaciones y por eso pasa eso afuera de las escuelas.



Bueno esto pasa todos los días seguro la mayoría de estos jóvenes vienen de familias rotas por lo que me digan no hay apoyo familiar ni padres que vean que amistades tienen nunca están ahí para ver cómo convive y con quién padres háganse responsables por piedad.



Por eso los maestros no se meten, cuiden y eduquen a sus monstruos, pero cuando se les volteen a los padres no anden llorando, o cuando los maten por llamarles la atención.



Pork siempre se amparan bajo los wuevos d alguien mas por eso los chamacos andan tirando mole en las escuelas andan d vergueros amenazando a los demás morros y maestros pork sus papás son vergueros

