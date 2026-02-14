Recomiendan a las parejas hablar de amor … y dinero

Empresas recomendaron a las parejas no sólo hablar de amor, sino también de dinero y decisiones financieras.

Herramienta Mi Legado

"Abrir espacios para hablar de dinero, documentos clave y decisiones que afectan el futuro también es una forma profunda de amar", consideró la herramienta digital Mi Legado en un comunicado.

La aplicación Kueski

"Para muchas parejas, San Valentín no sólo pone a prueba la creatividad romántica, también revela qué tan alineadas están cuando se trata de gastar, ahorrar o usar crédito", agregó la aplicación Kueski en otro comunicado.

Las diferencias en la forma de manejar el dinero y la falta de acuerdos claros son una fuente común de tensión entre parejas, consideró Mi Legado.

"Más de la mitad de las personas reconoce que no habla abiertamente de dinero con su pareja, mientras que solo 3 de cada 10 parejas cuentan con acuerdos financieros claros", indicó.

Corredor del Amor en la Alameda Central. Hilda Castellanos-Lanzarin / Excélsior

Para Kueski hablar de dinero entre parejas es fundamental.

“Hablar de dinero en pareja no se trata solo de números, sino de entender cómo cada persona creció, qué le genera seguridad y qué le provoca ansiedad financiera. Cuando las parejas comprenden esa relación personal con el dinero, es más fácil construir acuerdos que respeten la autonomía individual y, al mismo tiempo, fortalezcan la confianza mutua”, indicó.

Y recomendó crear una estrategia de finanzas en pareja, en donde se incluya normalizar este tipo de conversaciones antes de que sea urgente.

"Hablar de dinero no debería ser una discusión incómoda ni una negociación constante. Debería ser una conversación tan natural como planear un viaje o decidir el siguiente paso juntos. Estos hábitos pueden marcar una diferencia real en la estabilidad financiera y emocional", acotó.

Y aclaró que mantener ingresos separados no significa construir proyectos separados.

"Cada vez más parejas optan por conservar su independencia financiera, pero acuerdan cómo afrontar gastos importantes como viajes, mudanzas o imprevistos. En estos casos, un crédito bien planeado puede ser una herramienta útil para alcanzar metas compartidas, siempre que exista claridad sobre responsabilidades, tiempos y pagos", indicó.

Mi Legado recomendó a las parejas hablar de finanzas personales y compartidas, lo que permite alinear expectativas, prevenir conflictos futuros y tomar decisiones conjuntas con mayor claridad y transparencia.

Organizar y compartir la ubicación de documentos importantes, como identificaciones, contratos o testamentos, porque reduce la carga mental y evita preocupaciones innecesarias ante situaciones imprevistas.

Abordar decisiones a futuro de forma gradual, hablando de seguros, bienes o responsabilidades paso a paso, lo que ayuda a construir acuerdos sólidos sin generar presión ni tensión.

Elegir el momento adecuado para conversar, desde la calma y la empatía, ya que un entorno tranquilo favorece el diálogo, la escucha activa y el respeto mutuo.

Celebración del Día del Amor y la Amistad. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

"Las conversaciones difíciles no debilitan una relación; al contrario, la fortalecen. Hablar de lo importante es un acto de cuidado y respeto mutuo”, indicó Mi Legado.

Mi Legado es una herramienta digital que ayuda a tener los documentos, trámites pendientes, asuntos personales, deseos y recomendaciones en un solo lugar.

Mientras que Kueski es una aplicación de préstamos con presencia en la Ciudad de México.