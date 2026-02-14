Congreso local pide que vacunen a los presos

Diputados del Congreso de la Ciudad de México exhortaron a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a implementar, en coordinación con la Secretaría de Salud, una jornada emergente de vacunación contra el sarampión dirigida a personas privadas de la libertad (PPL), así como al personal que labora en los centros de reclusión.

La propuesta fue impulsada por la diputada Rebeca Peralta, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Donceles, quien advirtió que los centros penitenciarios no pueden considerarse espacios aislados del resto de la sociedad.

Riesgo sanitario dentro y fuera de los penales

Peralta subrayó que, aunque cada interno puede recibir únicamente a tres visitantes de manera simultánea, tiene la posibilidad de registrar hasta 10 personas en su padrón. Este esquema genera un flujo constante de miles de personas que ingresan y salen de los reclusorios cada semana, lo que incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.

A ello se suma el problema estructural de hacinamiento en diversos centros, donde la sobrepoblación y las condiciones físicas facilitan la rápida propagación de virus respiratorios.

La legisladora identificó como “focos rojos” al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Reclusorio Preventivo Varonil Norte y la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla.

Estos centros concentran una alta densidad poblacional, lo que eleva el nivel de vulnerabilidad ante un brote.

Contexto epidemiológico: brote activo en México

El exhorto ocurre en un contexto nacional preocupante. Desde mediados de 2025, México enfrenta un brote significativo de sarampión.

Al cierre de 2025 se reportaron más de 5 mil casos confirmados en el país. En la capital, a inicios de febrero de 2026, se registraron picos de hasta 33 nuevos casos en apenas tres días, acumulando más de 200 casos activos.

Además, la Organización Panamericana de la Salud otorgó a México una prórroga hasta abril de 2026 para contener la transmisión sostenida del virus y evitar la pérdida de la certificación como país libre de sarampión endémico, lo que añade presión internacional a las autoridades sanitarias.

¿Qué busca el Congreso local?

El llamado legislativo plantea tres acciones centrales.

Primero, la vacunación universal dentro de los penales, con la aplicación del biológico a todas las Personas Privadas de su Libertad.

Segundo, la protección al personal penitenciario, mediante la inmunización de custodios, personal administrativo, médico y de servicios, quienes mantienen contacto constante tanto con internos como con el exterior.

Tercero, el establecimiento de cercos sanitarios en accesos, con protocolos de detección en las aduanas de ingreso para identificar visitantes con síntomas como fiebre, manchas de Koplik o erupciones cutáneas.

Las autoridades de salud disponen de dos esquemas principales.

La Triple Viral (SRP), dirigida principalmente a niñas y niños, protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

La Doble Viral (SR), aplicada a adolescentes y adultos, protege contra sarampión y rubéola.

Ambas vacunas son gratuitas y forman parte de la estrategia nacional de contención, que incluye jornadas masivas de inmunización en centros de salud y módulos móviles instalados en puntos estratégicos de la ciudad, como el entorno del Palacio de Bellas Artes.

La advertencia de los legisladores es clara: los reclusorios no son islas epidemiológicas. En un escenario de brote activo, la omisión de medidas preventivas podría convertirlos en amplificadores de contagio con impacto directo en la comunidad.