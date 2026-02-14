Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresiones en operativo en San Cosme

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) una agresión física que sufrió durante un operativo de retiro de puestos en la zona de la Ribera de San Cosme.

Los hechos ocurrieron ayer, pasadas las 20:00 horas cuando servidores públicos de esa demarcación desplegaron la diligencia al cruce con Insurgentes.

Los comerciantes señalaron contar con permiso de las autoridades capitalinas para ocupar ese espacio, pero no presentaron la documentación que les era requerida en ese momento.

Ante esto, el personal de la alcaldía comenzó el retiro de puestos, lo que generó la molestia de un grupo de vendedores, en ese momento llegó un grupo de individuos quienes los comenzaro a agredir.

Rojo de la Vega se presentó ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México los agresores eran presuntamente agremiados de la familia Barrios.

Hasta el cierre de esta edición, la alcaldesa continuaba rindiendo su declaración y se desconocía cuántas personas habían resultado lesionadas y si había detenidos.