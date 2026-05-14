Por mega fuga de agua en Iztapalapa vecinos siguen sin el líquido en sus casas

Luego de la mega fuga de agua registrada en la alcaldía Iztapalapa donde el agua bajaba como si se tratara de un río, autoridades de la Ciudad de México informaron que la emergencia ya fue controlada; sin embargo, continúan las labores en la zona para reemplazar la tubería de 36 pulgadas que resultó dañada.

* José Antonio García

Este jueves 14 de mayo, cuadrillas de trabajadores siguen con las maniobras de excavación y apuntalamiento para evitar riesgos de deslaves o afectaciones mayores en el área. Debido a estos trabajos, la circulación vehicular permanece cerrada y el paso peatonal continúa restringido y delimitado.

Tras mega fuga de agua José Antonio García

Vecinos siguen sin agua potable

Mientras tanto, vecinos de la zona afectada siguen sin suministro de agua a través de la red hidráulica. A los habitantes del perímetro les informaron que en las próximas horas comenzará la distribución de agua por medio de pipas y también se entregarán garrafones de agua potable para apoyar a las familias afectadas.

Casas en Alto Riesgo en Naucalpan

En tanto en el municipio de Naucalpan, Estado de México autoridades de Protección Civil señalaron que suman 7 casas denominadas como de Alto Riesgo tras las intensas lluvias que las afectaron en días pasados.

En uno de estos asentamientos vivían al menos 20 personas Foto: Marco Nájera | Excélsior

Las viviendas se ubican en San Antonio Zomeyucan y fueron afectadas por el desbordamiento del río Hondo. Se sabe que podrían colapsar en cualquier momento por lo que se les ha pedido a los vecinos que ya no entren a estas.

*bb