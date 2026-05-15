Colapso de grúa en obra de la colonia Roma Sur deja 4 trabajadores heridos

El desplome de una grúa en la alcaldía Cuauhtémoc dejó, hasta el momento, cuatro trabajadores heridos en la zona, en la que se llevaba a cabo una construcción en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Viaducto.

Al lugar llegaron varias ambulancias, tanto del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

También se tiene presencia de los bomberos capitalinos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Personal de la SSC tomó conocimiento de cuatro personas que resultaron lesionadas derivado de la caída de una grúa tipo torre en una obra en construcción, en un edificio localizado en el Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, al momento, no se tiene reporte de otros trabajadores atrapados”, informó la SSC.

Se dio a conocer que los heridos son un hombre de 41 años, con fractura de húmero; otro hombre que resultó policontundido; una mujer, de 64 años con contusiones leves en el cráneo y rodilla, la otra persona herida se lastimó el tobillo.

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