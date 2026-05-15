Coyoacán habilita QR para garantizar movilidad de vecinos durante Mundial

En Coyoacán, la movilidad de los habitantes en la llamada “primera milla”, alrededor del Estadio Banorte y durante la Copa del Mundo, estará garantizada mediante un sistema de acceso con códigos QR intransferibles para cada vehículo registrado en la zona, informó el alcalde Giovani Gutiérrez.

Durante su comparecencia ante Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México, afirmó que el dispositivo de movilidad y seguridad ya “está en curso”, mediante un censo casa por casa en el perímetro cercano al coloso de Santa Úrsula, donde se lleva a cabo el registro de vehículos y habitantes para permitirles circular durante los días de partido.

Estamos casa por casa censando los coches. Se les entrega un QR intransferible con los datos del vehículo y del propietario”, explicó.

Hasta ahora, han sido censados alrededor de 10 mil vehículos dentro del perímetro conformado por Calzada de Tlalpan, Avenida Santa Úrsula, Boulevard Gran Sur y Periférico.

Con este mecanismo, únicamente podrán ingresar durante los operativos mundialistas los vecinos registrados, servicios de emergencia, autoridades y transporte autorizado.

Las y los vecinos que viven en el perímetro van a entrar y salir sin ningún problema”, aseguró Gutiérrez Aguilar.

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Precisó que las restricciones aplicarán cinco horas antes y hasta dos horas después de cada uno de los cinco partidos programados en el Estadio Banorte, por lo que taxis de aplicación, proveedores y vehículos ajenos al perímetro no podrán acceder durante ese periodo.

El operativo se realiza en coordinación con los gobiernos federal y capitalino, fuerzas de seguridad, FIFA y la administración del estadio.

Obras se pensaron no solo para el Mundial

En respuesta a diputados de oposición, respecto a la intervención de infraestructura que se realiza en la demarcación, el alcalde sostuvo que las obras ejecutadas en la zona no fueron pensadas únicamente para el Mundial, sino como infraestructura permanente para las siguientes generaciones.

Nos dimos a la tarea de hacer obra pública que perdurará para siempre. No hicimos intervención únicamente para los cinco partidos de Copa del Mundo”, señaló.

Aseguró que en los más de cuatro años que lleva de gobierno, se amplió la red de drenaje, mejoró el sistema de agua potable, modernizaron cárcamos y bombas y se realizaron trabajos de repavimentación.

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Entre las vialidades intervenidas mencionó Circuito Azteca, Coscomate y Bulevar Gran Sur, además de trabajos coordinados con el gobierno capitalino en Avenida del Imán.

El alcalde aseguró que 93 por ciento del sistema de alumbrado público de la demarcación funciona correctamente.

Insistió en que no solo se atiende la llamada “última milla”, sino que se han incrementado las acciones de gobierno en la totalidad de la demarcación y destacó los avances en seguridad.

Resultados de Escudo Coyoacán

En ese rubro, informó que, con el Programa Escudo Coyoacán, se han realizado más de 436 recorridos de vigilancia, tres mil 662 gabinetes de seguridad y más de 40 mil códigos de identificación para comercios y viviendas.

Además, reiteró que continuará el retiro de chelerías ilegales y recordó que impulsó una iniciativa para endurecer sanciones contra este tipo de establecimientos clandestinos.

El alcalde reiteró que continuará el retiro de chelerías ilegales y recordó que impulsó una iniciativa para endurecer sanciones contra este tipo de establecimientos Foto: Especial

Ya no pueden ser faltas menores porque las quitamos y las vuelven a poner, eso no puede seguir pasando”, advirtió.

Durante la comparecencia, diputados de oposición y del PAN se confrontaron verbalmente, se acusaron mutuamente de ser narcopoliticos y de “hipócritas”, por la presunta “venta del espacio público” en Coyoacán, como aseguró el diputado morenista, Pablo García.

De nada sirve estar peleándonos cuando quienes pierden son los ciudadanos”, afirmó el alcalde, quien insistió en que Coyoacán ha avanzado en materia de orden y seguridad.

*DRR*