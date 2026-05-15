Tras pausa de lluvias, nuevo temporal impactará a CDMX

Luego de varios días de tregua, el temporal de lluvias volverá a impactar a la Ciudad de México, a Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante el pronóstico de precipitaciones intensas para la próxima semana.

Las lluvias iniciarán el lunes 18 de mayo y se extenderán hasta el jueves 21, periodo en el que se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.

El nuevo periodo de lluvias llega después de varios días en los que disminuyeron las precipitaciones que provocaron inundaciones, encharcamientos y caos vial en distintos puntos de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Intensas lluvias en CDMX Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Durante estos días, además de las lluvias, se esperan temperaturas máximas de hasta 27 grados Celsius, lo que favorecerá la formación de tormentas por las tardes y noches.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana y tomar medidas preventivas, como retirar basura de coladeras para evitar taponamientos e inundaciones.

También pidió evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, no resguardarse bajo árboles o estructuras que pudieran colapsar por los fuertes vientos y utilizar impermeable o paraguas durante los traslados.

Este viernes se mantuvieron las temperaturas elevadas en la Ciudad de México, con una máxima de 31 grados Celsius, en la estación de monitoreo de Los Cipreses, en la alcaldía Coyoacán y la mínima fue de 25.8 °C en Topilejo, alcaldía de Tlalpan.

Foto: Especial

Para el sábado, se mantiene el pronóstico de temperaturas elevadas, con registros de entre 30 y 32 grados Celsius en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, por lo que se activó la Alerta Amarilla para esas demarcaciones.

Para evitar afecciones a la salud por altas temperaturas y la alta radiación solar, Protección Civil recomendó usar bloqueador solar, incluso los días nublados, permanecer en lugares frescos, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas, sombrero y gorra, además de evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

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