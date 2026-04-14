Mega fuga de agua inunda casas y arrastra carros en Torres de Potrero, AO | VIDEOS

“Pedí ayuda, pero nadie llegó”, relata Claudia Ramírez, vecina afectada por una mega fuga de agua registrada la mañana de este martes en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Su testimonio, recogido por el medio Noticias Imagen, refleja la desesperación de los habitantes ante una emergencia que se prolongó durante horas sin atención inmediata.

La mujer explicó al periodista vial Ricardo Vitela que en la zona existe un sistema de desagüe que ha generado problemas en el pasado.

“No es la primera vez que nos pasa, pero ahora fuimos súper más dañados”, afirmó, mientras describía cómo el agua invadió su vivienda.

Ramírez, visiblemente afectada y empapada, detalló los esfuerzos improvisados para contener la inundación.

Estuvimos conteniendo esa agua con tablas y puertas para que no se metiera tanto”, aunque los daños en la infraestructura de su casa fueron inevitables.

De acuerdo con el comunicador, la magnitud de la fuga fue tal que comparó la escena con las Cataratas del Iguazú, por la fuerza y volumen del agua que descendía por la calle.

La presión del líquido provocó daños severos: dos vehículos fueron arrastrados, parte de la banqueta colapsó y una barda fue derribada, configurando un escenario de alto riesgo para los residentes.

Fuga iniciada en la madrugada

Vecinos señalaron que el problema comenzó alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando se rompió un tubo de desfogue de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Desde ese momento, el flujo de agua no dejó de aumentar.

La calle Prolongación Marcadel, cuya característica es que está inclinada, se convirtió en un río con gran fuerza”, relató un habitante afectado. “El agua corría con tal intensidad que se llevaba todo a su paso”.

El mismo vecino aseguró haber reportado la fuga desde las primeras horas sin obtener respuesta inmediata. “Yo la reporté desde las tres de la mañana… la compuerta no se puede cerrar porque está en mantenimiento”, explicó, subrayando que la situación representaba un peligro constante para las familias.

Doce viviendas afectadas y posible daño estructural

Autoridades locales confirmaron que al menos 12 viviendas resultaron afectadas por la entrada masiva de agua. Los habitantes ahora esperan un dictamen técnico que determine si existen daños estructurales derivados de la presión hidráulica.

Además de las viviendas, el incidente generó pérdidas materiales significativas, tanto en mobiliario como en infraestructura urbana.

La emergencia también evidenció la vulnerabilidad de la zona ante fallas en el sistema hidráulico, particularmente en áreas con pendientes pronunciadas que amplifican la fuerza del agua.

Respuesta tardía

Fue hasta aproximadamente las 7:30 de la mañana cuando personal de Protección Civil, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, acudieron al lugar.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras para cerrar válvulas y controlar el flujo, además de iniciar trabajos de reparación en la tubería dañada.

Sin embargo, los vecinos cuestionaron la tardanza en la atención, señalando que la demora permitió que el agua causara mayores estragos.

Este incidente se suma a una serie de fallas en la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, donde el envejecimiento de las redes y la falta de mantenimiento oportuno han generado fugas, inundaciones y desperdicio de agua.

Especialistas advierten que este tipo de eventos no solo representan riesgos inmediatos para la población, sino que también evidencian deficiencias estructurales en la gestión del recurso hídrico en una de las ciudades más grandes del mundo.

En este contexto, los habitantes de Torres de Potrero exigen respuestas claras, reparación de daños y medidas preventivas que eviten la repetición de este tipo de emergencias.

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