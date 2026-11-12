Víctimas del presunto ‘mataperros’ buscarán que dicten sentencia ejemplar

Salvador “N”, presunto mataperros de Parque España, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, seguirá en prisión preventiva justificada pese a que su defensa solicitó una revisión de sus medidas cautelares para que lleve su proceso en libertad.

Así lo informaron las abogadas de los dueños de las siete mascotas que consumieron alguno de los cebos con veneno, que supuestamente colocó en el espacio público y sus alrededores la madrugada del 27 de octubre.

Existen los argumentos para que él esté en prisión preventiva justificada por muchas razones, el riesgo que corren las víctimas, los vecinos, el riesgo a la misma sociedad y también un tema de arraigo. Entonces, no hay las condiciones”, dijo la asesora legal, Sofía Morín, tras concluir la audiencia en la Unidad de Gestión Judicial de la colonia Doctores.

Añadió que “no había una estrategia clara por parte de la defensa”, recordó que los abogados del hombre de 58 años puede volver a requerir una revisión de las medidas cautelares hasta el cierre de la investigación complementaria, que termina el 31 de diciembre.

Salvador “N” fue detenido por supuestamente causar la muerte a cuatro perros y afectar la salud a otros tres, con la colocación de cebos envenenados en el Parque España y calles aledañas

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Según las abogadas de las víctimas, la meta es conseguir la sentencia ejemplar en este caso, aunque el Código Penal de la Ciudad de México contempla seis años de prisión como sentencia máxima por el delito de crueldad animal; sin embargo, hay un precedente que podría elevar ese castigo a 10 años.

Es lo que queremos cambiar porque, históricamente, las autoridades, las instituciones piensan que, con solo pagar el precio del animal, con eso cumple y eso no es cierto. El fondo del daño es muchísimo, no solo impacta a toda la familia de la que formaba parte este animal, eran vidas”, agregó Morín.

Vecina de salvador también es su víctima

Hasta ahora, el hombre con discapacidad visual ha sido imputado por solo un caso, el de “Ramoncito”, un perro mestizo que falleció tras consumir uno de los cebos por las calles Atlixco y Juan Escutia, frente a su edificio.

En entrevista para Excélsior, la dueña del perrito, quien pidió mantener su identidad en anonimato por temor a represalias, relató que era vecina del presunto culpable, pero que nunca notó actitudes que lo orillara a querer lastimar a su mascota.

No he tenido contacto con él, la verdad es que lo he visto muy poco y se mudó a inicios de este año y nuestros horarios nunca compaginaban”, dijo tras salir de la audiencia y ver al presunto asesino de su perro cara a cara.

“Lo alcancé a ver de reojo, fue muy abrumador estar en la misma sala con él, no teníamos idea que llegara a hacer eso”, relató.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Así como ella, también se hicieron presentes a las afueras de los juzgados los dueños de las demás mascotas afectadas.

Todos aseguraron que continuarán con el proceso hasta llegar a las últimas consecuencias. Esto pese a que se espera un proceso largo, en el cual cada uno de ellos tendrá que continuar con su carpeta de investigación por separado.