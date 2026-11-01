Buscan prohibir cebos envenenados al alcance de mascotas en espacios públicos

Ante los envenenamientos de perros en el Parque España, la diputada Rebeca Peralta presentará una iniciativa para reformar el artículo 54 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales local, para regular la colocación, supervisión y retiro de cebos tóxicos en parques y calles.

La propuesta obligará a empresas y particulares a notificar previamente las fumigaciones y a utilizar contenedores de seguridad que impidan el acceso de mascotas y personas a los venenos.

"No estamos proponiendo aumentar las penas ni prohibir el control de plagas. Queremos cerrar un espacio de ambigüedad en la ley para que nadie pueda utilizar esa actividad como pretexto para dejar veneno al alcance de los animales. La prevención debe comenzar antes de que muera otro perro", sostuvo la legisladora.

Ayer, un juez de control vinculó a proceso a Salvador "N" por su probable participación en el delito de maltrato o crueldad animal, relacionado con el envenenamiento de al menos cinco perros en la colonia Condesa, en la Cuauhtémoc.