Arranca "Casa Ecológica" para garantizar autonomía hídrica y energética

Con una inversión de 356 millones de pesos destinada a 19 mil viviendas capitalinas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio inicio al programa Casa Ecológica: Hogares que Transforman la Ciudad en Álvaro Obregón. La estrategia busca mitigar la crisis climática mediante la instalación de seis mil 500 sistemas de captación de agua de lluvia y nueve mil 500 calentadores solares en la demarcación.

Brugada destacó que la iniciativa pretende lograr la justicia climática y social al dotar a los hogares de recursos naturales limpios. Explicó que los captadores recolectarán hasta 312 millones de litros anuales, equivalentes a 30 mil pipas, lo que permite a los habitantes cerrar la llave de la red hídrica durante los seis meses de temporada de lluvias y abastecerse directamente del cielo para tareas domésticas.

No puede haber justicia climática sin justicia social. Y no podemos salvar nuestra casa común, que es el planeta, sin transformar las desigualdades que la están destruyendo", afirmó la mandataria capitalina.

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La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, detalló que los calentadores solares reducirán entre un 60 y un 80 por ciento el gasto de gas en los hogares, se evitará la emisión de cinco mil 300 toneladas de dióxido de carbono al año.

Además, el programa contempla la creación de huertos urbanos y comunitarios para fomentar la soberanía alimentaria, también se realizó la entrega de 15 gallinas ponedoras por familia en zonas con traspatio.

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El alcalde en Álvaro Obregón, Javier López Casarín, celebró la coordinación interinstitucional y resaltó que la demarcación avanza en sustentabilidad tras obtener el tercer lugar internacional en los Premios Verdes 2026.

Las autoridades reiteraron que el registro para los 10 mil hogares beneficiados ya se encuentra abierto de manera directa en campo y módulos locales.