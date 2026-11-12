Aseguran ocho armas de fuego en casa de 'Lord Pistolas' tras amenazar a repartidor

Ocho armas de fuego fueron aseguradas durante un cateo realizado en el domicilio del hombre señalado por amenazar de muerte a un repartidor de aplicación en la alcaldía Benito Juárez, caso que se viralizó en redes sociales y provocó movilizaciones de trabajadores de plataformas digitales.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves, como parte de las investigaciones iniciadas tras la difusión de un video, en el que se observa al sujeto insultar y amenazar con un arma de fuego al trabajador, quien había ingresado a un conjunto habitacional ubicado en la zona de Xoco para entregar un pedido.

La diligencia ministerial permitió el aseguramiento de ocho armas de fuego en el inmueble relacionado con el presunto agresor, conocido en redes sociales como "Lord Pistolas".

El caso provocó indignación entre repartidores de distintas plataformas, quienes se movilizaron para exigir justicia y demandar que las autoridades actuaran contra el hombre señalado. Durante las protestas también se registraron daños en el acceso del conjunto residencial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló a Excélsior que continúa con los actos de investigación para localizar a la persona señalada y esclarecer los hechos.