Bajan 35% los delitos contra negocios en CDMX: Pablo Vázquez

Los delitos cometidos contra establecimientos comerciales, industriales y de servicios en la Ciudad de México disminuyeron 35.6 por ciento respecto a 2023 y 58.9 por ciento en comparación con 2021, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó la reducción de los ilícitos que afectan a las unidades económicas de la capital.

El funcionario detalló que la disminución se presentó en los tres principales sectores económicos: la industria registró una baja de 55.9 por ciento; los servicios, de 51 por ciento, y el comercio, de 13.7 por ciento, respecto al levantamiento de 2023.

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Asimismo, señaló que el número de negocios que fueron víctimas de algún delito disminuyó 2.2 por ciento frente a 2023 y 15.5 por ciento en comparación con 2021.

Vázquez Camacho destacó que, de acuerdo con la encuesta, la extorsión no figura entre los principales delitos que afectan a las empresas de la Ciudad de México, mientras que el robo hormiga y el fraude se mantienen como las conductas delictivas más frecuentes.

Otro de los indicadores que mostró una reducción fue el costo promedio del delito por establecimiento, que bajó 12 por ciento respecto a 2023 y 41 por ciento frente a 2021.

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En cuanto a la percepción de inseguridad, el secretario informó que el porcentaje de empresas que consideran este problema como su principal preocupación pasó de 63.1 por ciento en 2023 a 51.9 por ciento en 2026.

Seguridad en CDMX

El titular de la SSC consideró que estos resultados reflejan un escenario favorable para la actividad económica y la inversión en la capital, al registrarse menos delitos, menores costos derivados de la delincuencia y una mejor percepción de seguridad entre los empresarios.

Finalmente, afirmó que la corporación continuará trabajando bajo el liderazgo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad para mantener la reducción de los delitos y avanzar en la construcción de una ciudad más segura.