Urge frenar expansión de CDMX y transitar hacia crecimiento interno

La mancha urbana de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana creció de forma desproporcionada respecto a su población en las últimas cuatro décadas, situación que hoy colapsa la movilidad y encarece los servicios públicos, advirtió la urbanista Sara Topelson.

Durante su participación en el Foro Owens-Corning 2026, la socia fundadora de Grinberg + Topelson Architectos presentó datos duros que evidencian el fenómeno: entre 1980 y 2020, la población de la Zona Metropolitana del Valle de México pasó de 14 a 21 millones de habitantes (un aumento de 1.5 veces), pero su superficie se multiplicó por 4.7, al pasar de 51 mil a 242 mil hectáreas.

A nivel capitalino, la tendencia es similar, mientras que la población creció marginalmente de ocho a nueve millones de habitantes desde 1980, la mancha urbana se expandió 3.6 veces respecto a sus 32 mil hectáreas originales.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Deberíamos de promover que hoy, en 2026, la ciudad ya no se expanda, sino se vea hacia dentro. ¿Qué oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de construcción tiene hacia dentro de la ciudad? Esto nos hará más sustentables, más responsables de nuestro entorno", subrayó la galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura.

Topelson señaló que esta expansión generó zonas semihabitadas, especulación inmobiliaria y trayectos cada vez más largos. Asimismo, criticó los nuevos desarrollos que saturan el suelo sin áreas verdes, contrastando zonas como la ampliación de Polanco, con espacios rescatados, como el Parque La Mexicana en Santa Fe o el Bosque de Chapultepec.

Para revertir el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida en la capital, la especialista propuso retomar el modelo tradicional de "barrios", como Coyoacán, San Ángel o Santa María la Ribera, bajo el concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde los habitantes tengan escuelas, comercios, transporte y parques a distancia caminable.

Foto: Marco Nájera | Excélsior