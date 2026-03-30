Más de 9 mil policías vigilarán representación de Semana Santa en Iztapalapa

Diariamente más de nueve mil policías vigilarán el desarrollo de la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa.

En conferencia, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez detalló que se implementará un operativo integral que contempla la participación de 9 mil 188 policías y 549 vehículos, con presencia permanente desde el inicio de las actividades y hasta el 4 de abril, al cual se suman mil 500 elementos de la Policía Auxiliar.

Agregó que para los días martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril se contará con mil 315 policías por jornada, apoyados por 82 vehículos, 25 motocicletas y siete grúas, con presencia en los puntos de ensayos y escenarios principales.

Para el jueves 2 de abril, durante el recorrido por los Ocho Barrios y el inicio de la Representación, se desplegarán mil 315 elementos, 82 vehículos, 25 motopatrullas, siete grúas y tres helicópteros del agrupamiento Cóndores, con vigilancia permanente a lo largo de las actividades.

En tanto, el viernes 3 de abril, con motivo del Viacrucis, se implementará el operativo de mayor magnitud con 3 mil 181 efectivos, 139 vehículos, 31 motopatrullas, siete grúas, 56 semovientes y tres helicópteros, además de cortes de circulación estratégicos para garantizar la movilidad vehicular y peatonal.

Para el sábado 4 de abril, las actividades en la Macroplaza contarán con 647 policías, apoyados por 82 patrullas, 31 motocicletas, siete grúas y sobrevuelos de Cóndores, a fin de resguardar el desarrollo de la representación.

Habrá cierres viales

Asimismo, indicó el funcionario que se implementarán cierres viales en distintos puntos y horarios, principalmente a partir de las 14:00 horas del jueves y desde las 7:30 horas el viernes y sábado, incluyendo afectaciones en Calzada Ermita Iztapalapa, por lo que se recomienda a la ciudadanía utilizar como alternativas viales Eje 5 Sur, Anillo Periférico, Avenida Tláhuac, Eje 3 Oriente, Año de Juárez, Andrés Molina Enríquez y Calzada de Tlalpan.

En su intervención, la jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que esta representación ha trascendido generaciones y se ha consolidado como parte de la identidad, no sólo de Iztapalapa, sino de toda la Ciudad de México, congregando cada año a cerca de 2 millones de asistentes.

Resaltó que en 2026 esta celebración adquiere un significado especial, al ser la primera edición que se realiza tras su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que posiciona a esta tradición como una de las más relevantes a nivel mundial.

La alcaldesa en Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, explicó que con motivo de la procesión de Semana Santa, se invirtieron 22 millones de pesos para el mejoramiento urbano integral, por lo que se rehabilitaron dos polígonos de los Ocho Barrios, se intervinieron 3 mil 460 metros cuadrados de guarniciones, 7 mil 765 metros cuadrados de banquetas, 193 postes, 396 luminarias, mil 537 metros cuadrados de aplanado de 151 inmuebles y 7 mil 375 metros cuadrados de 306 inmuebles con pintura.

También, destacó que se rehabilitaron las cruces de las tres caídas, así como la cruz papal, y detalló que también se colocaron 16 piezas de láminas blancas para la señalización de vialidades con nomenclatura en las calles de que ya son parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según lo mandatan las normas.

Alavez Ruiz adelantó que tras el inicio del festejo de Domingo de Ramos se contabilizó un aproximado de 42 mil visitas locales y externas de la alcaldía, motivo por el cual se sumarán al operativo de la SSC 5 mil 347 elementos de limpieza –mil 442 por día– para garantizar que la población transite en calles cuidadas y limpias.

JCS