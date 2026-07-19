Más de 50% de capitalinos vive en pobreza multidimensional

El 54.7% de la población de la Ciudad de México vive en condiciones de pobreza multidimensional, de acuerdo con un diagnóstico publicado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).

Esto significa que la mayoría de los habitantes de la capital, aproximadamente 5 millones 109 mil personas, padecen carencias en rubros como disponibilidad de agua potable, servicios básicos, educación, salud, seguridad social y acceso a bienes alimentarios.

El informe, integrado en las reglas de operación del programa social Fomento al Trabajo Digno, destaca que, a pesar de ser una de las entidades con mayor desarrollo económico en el país, la Ciudad de México enfrenta importantes desafíos debido a la persistencia de la marginación.

Las afectaciones se concentran principalmente en hogares encabezados por mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y residentes de zonas con rezago socioeconómico histórico.

A pesar de la magnitud de la cifra, la STyFE resaltó una tendencia a la baja en todos los rubros en comparación con 2022, cuando el porcentaje de la población afectada se situaba en 62.5%.

Esta reducción implica que entre 2022 y 2024 un total de 701 mil personas lograron salir de la pobreza; sin embargo, la dependencia reconoció que el problema sigue siendo un fenómeno estructural que perpetúa la desigualdad.

FALTA DE TIEMPO

El diagnóstico revela que la pobreza de tiempo es la dimensión con mayor incidencia en la capital, afectando a unas 5 millones 338 mil personas.

Este fenómeno se encuentra vinculado a las largas jornadas laborales, los prolongados tiempos de traslado en los sistemas de transporte público y la desigual distribución del trabajo de cuidados no remunerado en el hogar, una carga que impacta desproporcionadamente a las mujeres.

Los resultados también muestran que la pobreza continúa siendo un fenómeno de gran magnitud en la CDMX, ya que más de la mitad de la población permanece en pobreza multidimensional y la pobreza de tiempo sigue siendo la dimensión con mayor incidencia, lo que evidencia la persistencia de desigualdades vinculadas con las jornadas laborales, los traslados y la distribución del trabajo de cuidados.”

PANORAMA LABORAL

Al primer trimestre de 2026, la Ciudad de México registra una población total de 9 millones 336 mil 468 habitantes, de los cuales 52.92% son mujeres, 4 millones 940 mil 428, y 47.08% son hombres, 4 millones 396 mil 40.

La Población Económicamente Activa (PEA) se sitúa en 5 millones 107 mil 533 personas.

De esta fuerza laboral, la población ocupada asciende a 4 millones 904 mil 507 personas (96.02% de la PEA), mientras que 203 mil 26 personas se encuentran desocupadas, lo que representa una tasa de desempleo de 3.98%.

La desocupación afecta mayoritariamente al sector femenino, concentrando 53.80% del total de desempleados (109 mil 236 mujeres) frente a 46.20% de los hombres (93 mil 790).