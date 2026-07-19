Histórica derrama económica tras el Mundial 2026

Del 1 de junio al 15 de julio la capital recibió a más de cuatro millones de visitantes, lo que representó un incremento del 21 por ciento en el flujo turístico

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó en la Ciudad de México una derrama económica estimada entre los 44 mil y 66 mil millones de pesos. Al presentar el balance financiero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en junio de 2026 se registró la cifra histórica de más de 100 mil empleos formales generados, el mayor nivel para ese mes en los últimos 25 años según los registros del IMSS.

Asimismo, detalló que del 1 de junio al 15 de julio la capital recibió a más de cuatro millones de visitantes, lo que representó un incremento del 21 por ciento en el flujo turístico respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante el acto oficial en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada afirmó que la capital cumplió de manera sobresaliente en desarrollo financiero, generación de puestos de trabajo y atracción de turismo. Al respecto, la titular del Ejecutivo local destacó el impacto global del evento deportivo y declaró de forma contundente: "Hoy afirmamos, sin temor a equivocarnos, que la Ciudad de México fue la mejor sede del Mundial. Las imágenes de nuestra ciudad y de sus calles tomadas por la alegría dieron la vuelta al mundo. Recibimos al mundo, pero también conquistamos el corazón del mundo". Añadió que esta intensa actividad comercial se alcanzó con una inflación controlada de 3.4 por ciento, lo que evitó presiones sobre el costo de vida familiar.

El balance pormenorizado detalló que el gasto de los turistas internacionales creció un 61.2 por ciento en junio. Este beneficio financiero logró descentralizarse de manera exitosa hacia las periferias de las 16 alcaldías, registrando un repunte en el consumo extranjero de hasta el 124 por ciento en la zona de Xochimilco. Por su parte, las transacciones bancarias con tarjetas de crédito y débito de visitantes provenientes de 84 naciones sumaron 193 mil millones de pesos entre el 11 y el 30 de junio, representando un alza del 30 por ciento en comparación con el año previo. La movilidad urbana también reportó una alta demanda con 4.5 millones de viajes adicionales en el transporte de la ciudad, liderados por 2.5 millones de trayectos en el Metro y un incremento del 47.5 por ciento en las membresías temporales de Ecobici.

Finalmente, la conectividad aérea de la capital reportó un total de 4.4 millones de pasajeros internacionales y 88 mil vuelos acumulados entre enero y junio mediante las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA. Titulares de asociaciones y cámaras empresariales, comerciales, turísticas y restauranteras reconocieron la eficaz coordinación de las autoridades y confirmaron la capacidad local para albergar eventos de talla mundial, destacando el legado de una inversión gubernamental de 23 mil millones de pesos ejecutada en más de dos mil obras de beneficio permanente para la población.