Dejan infraestructura ciclista en el olvido

Las promesas de ampliar y fortalecer la infraestructura ciclista de la Ciudad de México con motivo del Mundial contrastan con la realidad que enfrentan los usuarios.

El 5 de junio de 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Plan Ciclista 2025-2030, un proyecto que se comprometía a construir 300 kilómetros de nuevas ciclovías como parte de las obras de movilidad vinculadas a la justa deportiva.

El plan también contemplaba dar mantenimiento a 533 kilómetros de carriles ya existentes y edificar un nuevo velódromo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sin embargo, a la fecha únicamente se han puesto en operación 34 nuevos kilómetros (17 kilómetros por sentido) correspondientes a la ciclovía de calzada de Tlalpan.

Inaugurada el 19 de abril, esta ruta conecta la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, con el Cetram Huipulco, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Para los colectivos ciclistas, este avance dista mucho de las metas oficiales.

“Lo único que está haciendo el gobierno es compensar la falta de infraestructura ciclista. Queremos pensar que no están actuando con dolo (…) Brugada hizo una promesa muy concreta, de que la ciudad se iba a convertir en una ciudad ciclista. Lo que han hecho es construir la ciclovía en calzada de Tlalpan, que sí, hacía mucha falta (…) pero falta”, señaló en entrevista Guillermo Domínguez, activista y fundador de la plataforma @enbicixlacdmx.

Algunos tramos de la ciclovía del Ferrocarril de Cuernavaca tiene un suelo agrietado. Hilda Castellanos

FERROCARRIL DE CUERNAVACA

Uno de los corredores que refleja este rezago es la ciclovía del Ferrocarril de Cuernavaca, considerada una de las rutas ciclistas más extensas de la zona metropolitana.

El trayecto, de aproximadamente 60 kilómetros, sigue el antiguo derecho de vía ferroviario y enlaza la zona de Polanco con la comunidad de Fierro del Toro, en Huitzilac, Morelos, atravesando varias alcaldías.

Durante un recorrido realizado por tramos de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, se constató el abandono de la ruta: carriles con la delimitación gráfica borrada, basura acumulada, socavones y segmentos deteriorados.

A este escenario físico se suma la inseguridad, un factor que los ciclistas consideran igual de grave.

Domínguez explicó que algunos tramos oscuros sirven de refugio temporal para personas en situación de calle, mientras que los grupos de ciclistas han emitido alertas para evitar ciertas zonas por la alta incidencia de robos.

Tenemos el asunto de varios compañeros que han sido asaltados e incluso asesinados; incluso hay alertas para no subir hasta Fierro del Toro, en Huitzilac, Morelos, donde hay problemas severos por inseguridad. La banda no puede subir sola, porque le da miedo que le pase algo.”

Asimismo, detalló que en el límite entre Tlalpan y La Magdalena Contreras abundan los obstáculos.

Algunos tramos en la ciclovía en avenida Insurgentes ya no cuentan con los confinadores del carril. Hilda Castellanos

OTROS PUNTOS CRÍTICOS

Las deficiencias no son exclusivas de la periferia.

En la ciclovía de avenida Insurgentes, un eje de 28.5 kilómetros que conecta el norte y el sur de la ciudad, desde Calzada de San Simón, en la Gustavo A. Madero, hasta el Eje 10 Sur, en Coyoacán, los usuarios reportan señalización vial desgastada, ausencia de confinamientos físicos y baches que, con la actual temporada de lluvias, incrementan el riesgo de accidentes.

“Hay que mantenerse muy al tiro (…) hay partes donde sí le hacía falta un buen mantenimiento por los baches y las alcantarillas, que la neta sí son un peligro” apuntó Francisco González, quien utiliza diariamente la bicicleta como medio de transporte.

No conviene meterse en la ciclovía de ese lado, porque está bien feo. Tienen que irse cuidando de los baches, ahorita que llueve, para no caer.”

La ciclovía en avenida Revolución, a la altura de Mixcoac, suele ser invadida por ambulantes, autos y peatones. Hilda Castellanos

En tanto, en la ciclovía de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, el problema recurrente es la invasión del espacio.

Principalmente en el tramo que va de Mixcoac a Barranca del Muerto, en ambos sentidos, el carril confinado es ocupado por comerciantes ambulantes y transeúntes, lo que obliga a los ciclistas a frenar intempestivamente o a salir de la vía protegida para incorporarse al flujo vehicular ordinario.

“No les puede decir absolutamente nada, porque sienten que los está uno agrediendo. Aquí, por ejemplo, donde la gente espera afuera del hospital, están sentados sobre la ciclovía y uno tiene que pasar con mucho cuidado, porque puede ocasionar un percance”, relató Moisés Jiménez, comerciante de 62 años que utiliza su bicicleta para realizar entregas de mercancía.

LOS RETOS

Falta de mantenimiento e infraestructura deficiente.

Robos y asaltos violentos en rutas con poca afluencia.

Ausencia en la señalización y el confinamiento.

Tramos mal diseñados que no conectan con ninguna otra ruta.

Invasión por comerciantes ambulantes y peatones.

Para Domínguez, la solución no radica en confrontar a los comerciantes ni a los peatones, sino en exigir una política pública integral de movilidad.