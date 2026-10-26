Más de 4.8 millones de capitalinos se benefician de estímulos fiscales; extienden programas hasta diciembre

Más de 4.8 millones de habitantes de la Ciudad de México han sido beneficiados, hasta el 30 de septiembre, por la Campaña de Beneficios Fiscales 2026, informó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), que anunció la extensión de los programas de Regularización con Beneficios Fiscales y de Licencia Permanente hasta el 31 de diciembre.

La dependencia, encabezada por Juan Pablo de Botton Falcón, señaló que la estrategia impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, busca apoyar la economía familiar, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y ampliar la base de contribuyentes.

Entre los resultados de la campaña destacan más de 1.4 millones de personas beneficiadas con los descuentos de 5 y 8 por ciento aplicados al pago del Predial durante enero y febrero, así como más de 1.3 millones que recibieron el subsidio a la Tenencia Vehicular.

Además, 194 mil 241 personas pertenecientes a grupos vulnerables, entre ellas personas con discapacidad y madres solteras, recibieron beneficios fiscales. En el caso del Impuesto sobre Nóminas, cerca de 90 por ciento de las empresas contribuyentes han recibido algún tipo de beneficio.

En tanto, el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 ha favorecido a 230 mil 159 capitalinos, con una recaudación de mil 559.5 millones de pesos hasta septiembre.

De este monto, mil 11.2 millones de pesos corresponden al Predial, 457 millones al servicio de Agua y 91.3 millones a Multas de Tránsito.

La SAF destacó también los resultados del Programa de Licencia Permanente, mediante el cual se han emitido 2 millones 245 mil 197 documentos desde su puesta en marcha y hasta el 30 de septiembre. De esta cifra, un millón 411 mil 129 licencias fueron expedidas en oficinas de la Secretaría, mientras que 511 mil 740 se tramitaron en formato digital.

Ante la alta demanda ciudadana, ambos programas permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de que un mayor número de personas pueda acceder a los beneficios.

Entre los estímulos de regularización se mantiene una cuota única de mil pesos para viviendas y de 2 mil pesos para pequeños comercios con adeudos de Predial correspondientes a los rangos A-D. También continúan los descuentos en adeudos históricos de Agua, de 50 por ciento para uso doméstico, 30 por ciento para uso mixto y 20 por ciento para uso no doméstico.

Asimismo, se mantienen descuentos de hasta 90 por ciento en Multas de Tránsito no graves.

La SAF informó que las oficinas de la Tesorería operan todos los días del año, incluidos días festivos, en un horario de 9:00 a 21:00 horas. Los trámites pueden realizarse en las Administraciones Tributarias y Auxiliares, así como mediante plataformas digitales.

Los pagos también pueden efectuarse en más de 8 mil 800 puntos de recaudación, entre ellos el Portal de la SAF, la aplicación Tesorería CDMX, Kioscos de la Tesorería, sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y establecimientos de autoservicio.