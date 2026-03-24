Martes de marcha y manifestaciones en CDMX; te damos opciones viales
Una marcha que partirá de al menos cinco puntos, prevé desplazarse al Zócalo de la CDMX lo que generará severo caos vial.
Este martes 24 de marzo se espera al menos una marcha y ocho manifestaciones que complicarán las calles y avenidas de la Ciudad de México, la marcha afectará mucho más las vialidades ya que partirá de cinco puntos y se desplazará al Zócalo de la CDMX lo que es casi un hecho que generará gran caos vial.
Aquí tienes las alternativas viales.
MARCHA
Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo
Hora: 17:00
Lugar 1: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc
Lugar 2: Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
Lugar 3: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Lugar 4: Instituto para el Envejecimiento Digno, Fernando de Alva Ixtlixóchitl No. 185, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc
Destino: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc
Demanda: Se trata de la marcha “Trabajadoras luchando y el mundo transformando”, con la finalidad de exigir una audiencia con la Jefa de Gobierno para solicitar atención a sus demandas: estabilidad laboral, basificación, jornada laboral de 40 horas, respeto al horario de trabajo de lunes a viernes, aumento salarial de emergencia, dotación de uniformes, capacitación, acceso a la salud, reinstalación de personas despedidas, guarderías, respeto a la organización, derecho a la universalidad de prestaciones y a leyes reglamentarias con seguridad social y certeza jurídica para personas comerciantes populares y trabajadoras no asalariadas
Además, habrá organizaciones en apoyo, entre ellas la Unión General de Trabajadores de México y Agrupación “Queremos Trabajo Digno”. También se prevé el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes a los puntos de concentración lo que complicaría aún más las vialidades.
Alternativas viales:
Opta por Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje Central y Av. Chapultepec para rodear las salidas desde Monumento a la Revolución y la zona de Reforma; si vienes del lado de Fray Servando o colonia Tránsito, transita en Viaducto, Isabel la Católica o Calzada de Tlalpan para no meterte al Centro.
MANIFESTACIONES
COLECTIVO “HASTA ENCONTRARLOS”, CIUDAD DE MÉXICO
Lugar: Estación Chabacano, Líneas 2, 8 y 9 del Metro, Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera
Demanda: Abordarán transporte para trasladarse e iniciar una brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Ajusco, Alcaldía Tlalpan
PERSONAL JUBILADO DE CONFIANZA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque
Hora: 17:00
Demanda: En contra de la iniciativa de modificación al artículo 127 constitucional sobre jubilaciones y pensiones que afectaría derechos laborales y seguridad social
COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”
Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro
Lugar 2: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro
Hora: 12:00
Demanda: Recaudación de juguetes para niñas y niños en situación de calle rumbo al Día del Niño
Habrá actividad del 20 de marzo al 26 de abril.
COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”
Hora: 12:00
Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael
Hora: 13:00
Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México (bajo puente)
Demanda: Actividades culturales e informativas para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, así como creación de un Centro de Cultura Cannábica
Actividades: Evento político-cultural y talleres sobre reducción de riesgos en consumo de drogas
EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100
Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro
Hora: 09:00
Demanda: Exigen pago de finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
40 DÍAS POR LA VIDA
Hora: Durante el día
Lugar 1: Fundación Marie Stopes México, Periférico Sur No. 4829, Col. Parques del Pedregal
Lugar 2: Manzanillo No. 49, Col. Roma Sur
Lugar 3: Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, Col. Parque San Andrés
Lugar 4: Atlixco No. 12, Col. Condesa
Lugar 5: Tlacotalpan No. 39, Col. Roma Sur
Demanda: Vigilia de oración en contra del aborto en México
ACTIVISTAS DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES
Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico
Hora: 15:00
Demanda: Exigen justicia por el caso de una perrita y mayores medidas contra el maltrato animal
Observaciones: Posible afectación vial y participación de más organizaciones
Opción vial: Rodea por Eje 1 Norte, Fray Servando, Eje Central o José María Izazaga para evitar el primer cuadro del Centro.
REPRESENTANTES LEGALES DEL REFUGIO “FRANCISCANO”, A.C.
Lugar: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Medellín No. 202, Col. Roma Norte
Hora: 11:00
Demanda: Exigen cumplimiento de acuerdos para el regreso de perros resguardados en albergues al Refugio Franciscano
Alternativa vial: circula por Insurgentes, Av. Chapultepec o Cuauhtémoc para rodear la zona de Medellín en la Roma Norte.
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