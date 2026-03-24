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Martes de marcha y manifestaciones en CDMX; te damos opciones viales

Una marcha que partirá de al menos cinco puntos, prevé desplazarse al Zócalo de la CDMX lo que generará severo caos vial.

Por: Blanca Betán

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Cierre sobre Av. Paseo de la Reforma por marchaX

Este martes 24 de marzo se espera al menos una marcha y ocho manifestaciones que complicarán las calles y avenidas de la Ciudad de México, la marcha afectará mucho más las vialidades ya que partirá de cinco puntos y se desplazará al Zócalo de la CDMX lo que es casi un hecho que generará gran caos vial.

Aquí tienes las alternativas viales.

MARCHA

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo

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Monumento a la Revolución

Hora: 17:00

Lugar 1: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 2: Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 3: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 4: Instituto para el Envejecimiento Digno, Fernando de Alva Ixtlixóchitl No. 185, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc

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Bloqueo.

Demanda: Se trata de la marcha “Trabajadoras luchando y el mundo transformando”, con la finalidad de exigir una audiencia con la Jefa de Gobierno para solicitar atención a sus demandas: estabilidad laboral, basificación, jornada laboral de 40 horas, respeto al horario de trabajo de lunes a viernes, aumento salarial de emergencia, dotación de uniformes, capacitación, acceso a la salud, reinstalación de personas despedidas, guarderías, respeto a la organización, derecho a la universalidad de prestaciones y a leyes reglamentarias con seguridad social y certeza jurídica para personas comerciantes populares y trabajadoras no asalariadas

Además, habrá organizaciones en apoyo, entre ellas la Unión General de Trabajadores de México y Agrupación “Queremos Trabajo Digno”. También se prevé el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes a los puntos de concentración lo que complicaría aún más las vialidades.

Alternativas viales:

Opta por Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje Central y Av. Chapultepec para rodear las salidas desde Monumento a la Revolución y la zona de Reforma; si vienes del lado de Fray Servando o colonia Tránsito, transita en Viaducto, Isabel la Católica o Calzada de Tlalpan para no meterte al Centro.

MANIFESTACIONES

COLECTIVO “HASTA ENCONTRARLOS”, CIUDAD DE MÉXICO

Lugar: Estación Chabacano, Líneas 2, 8 y 9 del Metro, Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera

Demanda: Abordarán transporte para trasladarse e iniciar una brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Ajusco, Alcaldía Tlalpan

PERSONAL JUBILADO DE CONFIANZA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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Marcha Ex Trabajadores CFE

Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque

Hora: 17:00

Demanda: En contra de la iniciativa de modificación al artículo 127 constitucional sobre jubilaciones y pensiones que afectaría derechos laborales y seguridad social

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”

Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro

Lugar 2: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro

Hora: 12:00

Demanda: Recaudación de juguetes para niñas y niños en situación de calle rumbo al Día del Niño

Habrá actividad del 20 de marzo al 26 de abril.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Hora: 12:00

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Vista general del campamento del colectivo Hijas de la Cannabis frente a la Plaza Tlaxcoaque en Ciudad de México, con una lona de bienvenida

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael

Hora: 13:00

Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México (bajo puente)

Demanda: Actividades culturales e informativas para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, así como creación de un Centro de Cultura Cannábica

Actividades: Evento político-cultural y talleres sobre reducción de riesgos en consumo de drogas

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro

Hora: 09:00

Demanda: Exigen pago de finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

40 DÍAS POR LA VIDA

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Mujer con playera en contra del aborto

Hora: Durante el día

Lugar 1: Fundación Marie Stopes México, Periférico Sur No. 4829, Col. Parques del Pedregal

Lugar 2: Manzanillo No. 49, Col. Roma Sur

Lugar 3: Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, Col. Parque San Andrés

Lugar 4: Atlixco No. 12, Col. Condesa

Lugar 5: Tlacotalpan No. 39, Col. Roma Sur

Demanda: Vigilia de oración en contra del aborto en México

ACTIVISTAS DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico

Hora: 15:00

Demanda: Exigen justicia por el caso de una perrita y mayores medidas contra el maltrato animal

Observaciones: Posible afectación vial y participación de más organizaciones

Opción vial: Rodea por Eje 1 Norte, Fray Servando, Eje Central o José María Izazaga para evitar el primer cuadro del Centro.

REPRESENTANTES LEGALES DEL REFUGIO “FRANCISCANO”, A.C.

Lugar: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Medellín No. 202, Col. Roma Norte

Hora: 11:00

Demanda: Exigen cumplimiento de acuerdos para el regreso de perros resguardados en albergues al Refugio Franciscano

Alternativa vial: circula por Insurgentes, Av. Chapultepec o Cuauhtémoc para rodear la zona de Medellín en la Roma Norte.

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