Martes de frío, lluvia, marchas y manifestaciones en CDMX

Para este último día de marzo habrá clima atípico con frío y lluvia en plena primavera, también en esta Semana Santa se esperan 2 marchas y al menos seis manifestaciones según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Aquí te damos alternativas viales para que no se tengas contratiempos en tus traslados.

MARCHAS

Coalición Nacional de Mujeres Trans de México

A las 14:00 hrs, la Coalición Nacional de Mujeres Trans de México marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino. Esto en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, con la consigna “¡Juntos por una sociedad más inclusiva y respetuosa!”. Buscan que se implementen políticas públicas que garanticen la igualdad, el respeto y la visibilización de los derechos de la comunidad trans. Participan colectivos como Respetttrans México, Prodiana A.C., Translúcido Nuevos Hombres, Generación Comunidad TTT+ Trans, Diversidades GAM, Amazonas, Diversidad Trans en Acción, Lucha y Fuerza Trans, Fundación Diana Sánchez Barrios, entre otros.

Alternativas viales:

Evita Reforma, Juárez, Eje Central y todo el Centro. Mejor muévete por Circuito Interior, Chapultepec, Fray Servando o Congreso de la Unión para rodear.

Colectiva “Libres y Combativas MX”

A las 15:00 hrs, la colectiva “Libres y Combativas MX” marchará del Zócalo hacia Plaza Tlaxcoaque y la estación Chabacano del Metro (líneas 2, 8 y 9). También en el marco del Día de la Visibilidad Trans, bajo la consigna “¡Las vidas trans y no binarias importan!”. Exigen que se tipifique el delito de transfeminicidio a nivel federal y la aprobación de la Ley Integral Trans, que garantice derechos en salud, identidad, educación, trabajo y vivienda. Además, piden un cupo laboral del 3% para personas trans y no binarias, y se pronuncian contra la criminalización de trabajadoras sexuales, personas migrantes, la gentrificación y el despojo. Participan organizaciones como Justicia Histórica Trans, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Pan y Rosas México, Trasuix, Colectiva Afekta, entre otras. No se descarta que haya pintas durante la protesta.

El grupo ingresó por la fuerza, realizó pintas y causó destrozos tras no ser recibido por autoridades de Conapred. Foto: Ricardo Vitela

Opciones viales:

Usa Eje 1 Norte, Viaducto o Eje 3 Oriente para librar esa zona.

MANIFESTACIONES

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”

Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Recaudación de juguetes para infancias en situación de calle y sin hogar, rumbo al Día del Niño y la Niña

Observaciones: La recaudación se llevará a cabo del 20 de marzo al 26 de abril

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Cuauhtémoc e Iztacalco

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Cartel con las reglas de la zona de tolerancia cannábica en la Plaza Tlaxcoaque, Ciudad de México, junto a un grupo de personas reunidas bajo carpas de colores donde se desarrollan actividades culturales y sociales en el campamento cannábico.

Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente)

Demanda: Actividades culturales y mesa informativa para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación de un Centro de Cultura Cannábica en Cuauhtémoc

Actividades: 13:00 hrs evento político-cultural y talleres de reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO

Cuauhtémoc

Hora: 15:00

El primer grupo que será reubicado está conformado por 293 perros que se mantienen en el refugio temporal del Ajusco Gobierno de la Ciudad de México

Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Entrega inmediata de todos los animales del Refugio Franciscano A.C. a sus cuidadores, suspensión de procesos de adopción y reportes médicos con prueba de vida de los animales retenidos en Deportivo Los Galeana, Ajusco y Brigada Animal

Observaciones: Podrían sumarse más organizaciones y afectar vialidades

COLECTIVO “LLECA ESCUCHANDO LA CALLE”

Cuauhtémoc

Hora: 15:00

Lugar: Cámara de Senadores, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: En el marco del Día de la Visibilidad Trans, realizarán olla comunitaria y evento artístico para exigir la aprobación de la Ley Integral Trans y acceso a salud sin patologización, reconocimiento de identidad y reparación histórica

Organizaciones en apoyo: Bloque Disidente

Observaciones: Podrían sumarse más colectivos y afectar vialidades

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Pago del finiquito correspondiente al 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

ELEMENTOS EN ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA

Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Plaza de la Ciudadela (a un costado de los cañones), Av. Balderas y Emilio Dondé, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: En contra del presunto incumplimiento del aumento salarial del 9% al sueldo base

Organizaciones en apoyo: Vanguardia Jubilados Ciudadela

Observaciones: No se descarta marcha y afectaciones viales

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