Manifestaciones HOY miércoles afectarán varias vías en CDMX

Esta mitad de semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha anticipado que se esperan para hoy al menos 8 protestas en diversos horarios y zonas de la capital.

Para que no te afecten estas movilizaciones te damos alternativas viales.

MANIFESTACIONES

TRABAJADORES JUBILADOS, FAMILIARES Y AMIGOS

HORA: 09:30 hrs.

LUGAR: Camara de Diputados en Av. Congreso de la Unión # 66 Colonia El Parque alcaldía Venustiano Carranza CDMX.

La Cámara de Diputados. Foto: Alejandrina Franco

MOTIVO: En contra de la iniciativa de modificación al artículo 127 Constitucional, la cual busca reformar el régimen de jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, afectando los derechos adquiridos y la seguridad social de las personas trabajadoras.

Alternativa vial: utiliza Viaducto, Eje 3 Oriente o Circuito Interior.

VECINAS Y VECINOS DEFENDIENDO PARQUE LIRA

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Alcaldía Miguel Hidalgo en Av. Parque Lira # 94 Colonia Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: En rechazo a la privatización y limpieza social que la alcaldía Miguel Hidalgo, promueve en el Parque Lira, ya que denuncian este proyecto carece de permisos de impacto ambiental, legitimidad social y consulta vecinal.

Opción vial: Opta por Periférico, Constituyentes o Av. Observatorio para rodear la zona de Parque Lira.

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA-100

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Manifestantes de la extinta ruta 100. Foto: José Antonio García

Usa Eje 1 Norte, Izazaga, Fray Servando o Circuito Interior, para no quedar atrapado.

FRENTE NACIONAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOLIDARIA

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Auditorio Ernesto Velasco Torres del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes # 98 Colonia Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Asamblea para coordinar el plan de acción a seguir en contra de la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en las pensiones y en defensa de una seguridad social digna para todos los trabajadores.

Circula por Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte o Circuito Interior para evitar Insurgentes a la altura de la Tabacalera.

COLECTIVA SOMOS ELLAS

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma 50 Colonia Lomas de San Lorenzo alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual infantil y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la Ley.

Circula por Periférico Oriente, Eje 6 Sur o Ermita Iztapalapa.

TRABAJADORAS DEL MUSEO UNIVERSITARIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Av. Insurgentes Sur 3000 Ciudad Universitaria alcaldía Coyoacán CDMX.

MOTIVO: Exigen un alto al hostigamiento, el clasismo contra las trabajadoras de base y la persecución de las mismas; así como la expulsión y castigo a los agresores dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Alternativa vial: puedes desplazarte por Periférico Sur, Eje 10 Sur o Av. del Imán para rodear la zona de CU y no meterte a Insurgentes Sur a esa altura.

VECINOS DE LA AGRÍCOLA ORIENTAL

HORA: 19:00 hrs.

LUGAR: Alcaldía Iztacalco en Av. Río Churubusco s/n Colonia Gabriel Ramos Millán alcaldía Iztacalco CDMX.

MOTIVO: Llevarán a cabo una asamblea para tratar el tema denominado Corredor Sur 16, ya que este proyecto pretende quitar carriles y generar más tráfico, desorden y afectaciones en la colonia.

Transita por Eje 3 Oriente, Canal de Tezontle o Viaducto para rodear la zona de Río Churubusco en Iztacalco.

COLECTIVO NACIONAL NO MÁS PRESOS INOCENTES

HORA: Durante el día.

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia Lomas de San Lorenzo alcaldía Iztapalapa CDMX.

Familiares de presos argumentan que son inocentes y que no han podido salir de la cárcel debido a diversas causas. Foto: Rodolfo Dorantes

MOTIVO: En apoyo a imputado por el delito de corrupción de menores incapaces y para solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso; así como para denunciar la fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Rodea por Periférico Oriente, Ermita Iztapalapa o la Calzada Ignacio Zaragoza para no meterte a la zona del Reclusorio Oriente.

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