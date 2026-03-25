Manifestaciones HOY miércoles afectarán varias vías en CDMX
Al menos 8 protestas se esperan esta mitad de semana en diversos horarios y zonas de la Ciudad de México.
Esta mitad de semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha anticipado que se esperan para hoy al menos 8 protestas en diversos horarios y zonas de la capital.
Para que no te afecten estas movilizaciones te damos alternativas viales.
MANIFESTACIONES
TRABAJADORES JUBILADOS, FAMILIARES Y AMIGOS
HORA: 09:30 hrs.
LUGAR: Camara de Diputados en Av. Congreso de la Unión # 66 Colonia El Parque alcaldía Venustiano Carranza CDMX.
MOTIVO: En contra de la iniciativa de modificación al artículo 127 Constitucional, la cual busca reformar el régimen de jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, afectando los derechos adquiridos y la seguridad social de las personas trabajadoras.
Alternativa vial: utiliza Viaducto, Eje 3 Oriente o Circuito Interior.
VECINAS Y VECINOS DEFENDIENDO PARQUE LIRA
HORA: 10:00 hrs.
LUGAR: Alcaldía Miguel Hidalgo en Av. Parque Lira # 94 Colonia Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.
MOTIVO: En rechazo a la privatización y limpieza social que la alcaldía Miguel Hidalgo, promueve en el Parque Lira, ya que denuncian este proyecto carece de permisos de impacto ambiental, legitimidad social y consulta vecinal.
Opción vial: Opta por Periférico, Constituyentes o Av. Observatorio para rodear la zona de Parque Lira.
EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA-100
HORA: 10:00 hrs.
LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.
MOTIVO: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
Usa Eje 1 Norte, Izazaga, Fray Servando o Circuito Interior, para no quedar atrapado.
FRENTE NACIONAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOLIDARIA
HORA: 10:00 hrs.
LUGAR: Auditorio Ernesto Velasco Torres del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes # 98 Colonia Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
MOTIVO: Asamblea para coordinar el plan de acción a seguir en contra de la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en las pensiones y en defensa de una seguridad social digna para todos los trabajadores.
Circula por Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte o Circuito Interior para evitar Insurgentes a la altura de la Tabacalera.
COLECTIVA SOMOS ELLAS
HORA: 12:00 hrs.
LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma 50 Colonia Lomas de San Lorenzo alcaldía Iztapalapa CDMX.
MOTIVO: Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual infantil y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la Ley.
Circula por Periférico Oriente, Eje 6 Sur o Ermita Iztapalapa.
TRABAJADORAS DEL MUSEO UNIVERSITARIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
HORA: 12:00 hrs.
LUGAR: Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Av. Insurgentes Sur 3000 Ciudad Universitaria alcaldía Coyoacán CDMX.
MOTIVO: Exigen un alto al hostigamiento, el clasismo contra las trabajadoras de base y la persecución de las mismas; así como la expulsión y castigo a los agresores dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Alternativa vial: puedes desplazarte por Periférico Sur, Eje 10 Sur o Av. del Imán para rodear la zona de CU y no meterte a Insurgentes Sur a esa altura.
VECINOS DE LA AGRÍCOLA ORIENTAL
HORA: 19:00 hrs.
LUGAR: Alcaldía Iztacalco en Av. Río Churubusco s/n Colonia Gabriel Ramos Millán alcaldía Iztacalco CDMX.
MOTIVO: Llevarán a cabo una asamblea para tratar el tema denominado Corredor Sur 16, ya que este proyecto pretende quitar carriles y generar más tráfico, desorden y afectaciones en la colonia.
Transita por Eje 3 Oriente, Canal de Tezontle o Viaducto para rodear la zona de Río Churubusco en Iztacalco.
COLECTIVO NACIONAL NO MÁS PRESOS INOCENTES
HORA: Durante el día.
LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia Lomas de San Lorenzo alcaldía Iztapalapa CDMX.
MOTIVO: En apoyo a imputado por el delito de corrupción de menores incapaces y para solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso; así como para denunciar la fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.
Rodea por Periférico Oriente, Ermita Iztapalapa o la Calzada Ignacio Zaragoza para no meterte a la zona del Reclusorio Oriente.
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