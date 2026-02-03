¡Cuídate de las manifestaciones de HOY en CDMX! Te damos opciones viales

Hoy martes 3 de febrero se esperan al menos siete manifestaciones a lo largo del día en diversos puntos de la Ciudad de México, te damos a detalle por dónde serán para que trates de evitar las zonas. Y también te brindamos alternativas viales en caso que no puedas librar los puntos.

MANIFESTACIONES

Colectiva Feminista Las Tonantzin

Hora: 10:00 hrs.

Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero en 5 de Febrero s/n Colonia Villa Gustavo A. Madero alcaldía Gustavo A. Madero

Hora: 13:00 hrs.

Opción vial

Usa Av. Insurgentes Norte o Eje Central. Circuito Interior o Av. Talismán.

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista # 114 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Opción vial

Usa Eje Central Lázaro Cárdenas o Dr. Río de la Loza. Eje 2 Sur o Av. Chapultepec.

Motivo: Exigen justicia para la trabajadora de la Alcaldía Gustavo A. Madero por el caso de abuso sexual y realizarán el acompañamiento a una víctima con motivo de la celebración de una audiencia por el delito de abuso y acoso sexual.

Asamblea General Pilares

Hora: 10:00 hrs.

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México.

marcha feminista en el zócalo cdmx

Motivo: Entregarán a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), un pliego petitorio para exigir reconocimiento laboral, mejores condiciones de trabajo, aumento al monto mensual de subsidios, vacaciones y vales.

Opción vial

Usa Circuito Interior, Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier.

Colectivo Génesis

Hora: 11:00 Hrs.

Lugar: Poder Judicial de la Ciudad de México en James Sullivan # 133 Colonia San Rafael Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Realizarán acompañamiento a una víctima con motivo de la celebración de una audiencia, solicitan al Juez de la sala 34 de juicios Orales del 1o. piso, se juzgue con perspectiva de infancia y que el imputado no quede libre.

Alternativa vial

Usa Circuito Interior o Av. Ribera de San Cosme. Insurgentes Norte o Av. Chapultepec. Evita James Sullivan y calles inmediatas durante la concentración.

Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre Venustiano Carranza

Hora: 11:00 hrs.

Lugar: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: En contra de los operativos e inspecciones que realiza la Alcaldía Venustiano Carranza en vía pública, ya que vulneran sus derechos humanos y laborales despojándolos de sus lugares de venta.

Alternativa vial

Usa Circuito Interior, Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier.

Coordinadora mexicana de solidaridad con Venezuela

Hora: 11:00 hrs.

Lugar: Embajada de Estados Unidos en Calzada Legaría y Av. Casa de la Moneda Colonia Irrigación Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

Motivo: Exigen la libertad del expresidente y de la primera dama, detenidos durante la incursión militar realizada por fuerzas estadounidenses en Venezuela.

Opción vial

Usa Periférico o Marina Nacional. O bien Ejército Nacional.

Movimiento Animalistas contra abuso de la autoridad

Hora: 16:00 hrs.

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México.

Motivo: Exigen el regreso de todos los animales al Refugio Franciscano A.C.

Opción vial

Usa Circuito Interior, Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier.

Diversos Colectivos Ciclistas

Hora: 18:00 hrs.

Lugar: Av. Álvaro Obregón y Av. Insurgentes Sur Colonia Roma Norte alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Marcha de ciclistas fallecidos sobre Paseo de la Reforma. (Pavel)

Motivo: Llevarán a cabo un evento denominado ¡No Más Ciclistas Muertos!, para exigir la renuncia del Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.

Opción vial

Usa Av. Chapultepec o Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc). Ve por Circuito Interior.

