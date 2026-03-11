Hay MALA calidad del aire en varias zonas del Valle de México

Esta mañana de miércoles 11 de marzo el aire no se ve bien en el Valle de México. El reporte del Índice Aire y Salud de las 9:00 horas indica que la calidad del aire es MALA en varias zonas de la Ciudad de México y del Estado de México, principalmente por niveles elevados de ozono detectados en distintas estaciones de monitoreo.

Las zonas con mayor afectación son Gustavo A. Madero, Iztacalco y Tláhuac en la CDMX, además de Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Coacalco en el Estado de México.

Mala calidad del aire hoy en el Valle de México. Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

No hacer ejercicio al aire libre

En esos puntos el riesgo para la salud se considera alto, por lo que se recomienda evitar actividades físicas al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

En el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México, el panorama es un poco más favorable, con niveles que van de aceptable a buena calidad del aire, lo que implica un riesgo de moderado a bajo.

Cuarta contingencia del año

El problema de la contaminación empezó fuerte este año, la contingencia ambiental registrada ayer fue la cuarta en lo que va de 2026.

Hacer ejercicio al aire libre podría ser perjudicial si hay contingencia. Canva

En cuanto al clima, la mañana inició con temperatura promedio de 16 grados, 55% de humedad y vientos de apenas 6 km/h provenientes del este-noreste, una velocidad baja que tampoco ayuda mucho a dispersar los contaminantes.

*bb