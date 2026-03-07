Cae ‘El Donas’ de la Fuerza Antiunión, objetivo prioritario en CDMX

Jesús Daniel ‘N’, alias ‘El Donas’, de la Fuerza Antiunión, fue detenido por policías de la Ciudad de México (CDMX); está relacionado con diversos hechos violentos en la alcaldía Cuauhtémoc.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó sobre la detención de ‘El Donas’ en la colonia Morelos y, señaló, que está identificado como objetivo prioritario en la capital del país.

Refirió que Jesús Daniel fue detenido junto a Miguel Ángel ‘N’ y un menor de edad, en posesión de dosis de presunta droga y un arma de fuego corta abastecida con ocho cartuchos útiles.

Seguimos trabajando de manera coordinada para desarticular células delictivas, combatir los delitos de alto impacto y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, enfatizó el funcionario.

Detención de ‘El Donas’ en CDMX

Jesús Daniel 'N', detenido en la Cuauhtémoc. Especial

La SSC detalló que mientras policías circulaban en la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, como parte de las labores de investigación, se percataron de un hombre que portaba un objeto similar a una pistola, por lo que se aproximaron y marcaron el alto a él y a sus acompañantes.

Los jóvenes comenzaron a correr, pero antes de ingresar a una unidad habitacional, los policías les dieron alcance y, al realizarles una revisión preventiva, les aseguraron marihuana, el arma y los cartuchos.

Por lo anterior, los hombres, dos de 20 años y uno que dijo tener 16 años fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

¿Quién es Jesús Daniel 'N' de la Fuerza Antiunión?

Según la información recabada en indagatorias, Jesús Daniel ‘N’, de 20 años, está identificado como probable integrante de un grupo delictivo, antagónico de otra célula con la que mantiene disputa en la colonia Morelos, es decir, la Fuerza Antiunión Tepito.

A ‘El Donas’ se le relaciona con tres eventos de disparos ocurridos en junio, octubre y diciembre de 2024 donde tres personas resultaron lesionadas y una perdió la vida; y otro ocurrido en abril de 2025 donde una mujer y un hombre resultaron lesionados.

También se sabe que Jesús cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de Portación de arma de fuego; mientras que su acompañante de 20 años, Miguel Ángel ‘N’, registra un ingreso por Delitos contra la salud.

*mvg*