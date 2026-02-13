Magdalena Contreras entrega equipamiento para atender emergencias

La alcaldía Magdalena Contreras cuenta con nuevo equipamiento, entre ambulancias, motocicletas y motopatrullas, para atender emergencias y reforzar la capacidad de respuesta de los servicios públicos de la demarcación.

Acompañado por integrantes de su gabinete y concejales, el alcalde Fernando Mercado Guaidia, encabezó la entrega simbólica de este equipamiento, que cuenta además con camiones y equipos de cómputo, que corresponde al Programa Operativo 2026.

Foto: Especial

Las nuevas unidades estarán destinadas a mejorar la atención a las y los vecinos en áreas como protección civil, servicios urbanos y atención ciudadana, destacó Mercado.

Contra el abandono institucional

En un evento en la explanada de la alcaldía, se presentaron tres ambulancias equipadas, dos camiones escolares, los primeros adquiridos por esta administración; la última compra de estas unidades se realizó en 2008, así como una canastilla adaptada a la movilidad de la demarcación.

También se incorporaron motocicletas y cuatrimotos para atender necesidades operativas en zonas de difícil acceso.

La entrega forma parte de un proceso de reorganización interna que permitió revertir años de rezago operativo y abandono institucional, dijo Mercado Guaida, al destacar que, como parte de las adquisiciones, su gobierno compró los camiones escolares.

Foto: Especial

“Durante años se gastó sin planeación, sin escuchar a quienes operan los servicios y sin pensar en el beneficio real de la población. Hoy estamos demostrando que cuando se gobierna con orden, honestidad y visión, el gasto público se convierte en patrimonio de la alcaldía”, sostuvo el alcalde ante el personal reunido.

Trabajadores solicitaron los equipos

Al inicio del evento, el director general de Administración y Finanzas, Francisco Castro Hernández, presentó un diagnóstico sobre las condiciones en que se recibió la administración, señalando exceso de subcontratación, falta de mantenimiento en áreas operativas y carencias básicas, como vestuario y equipo para los trabajadores.

“Encontramos una alcaldía abandonada en muchos aspectos. Este primer año nos dedicamos a preguntarles a los trabajadores qué necesitaban y cómo lo necesitaban. No había información ni diagnósticos claros, por lo que primero fue necesario identificar las necesidades reales de cada área para realizar compras responsables y eficientes”, explicó.

Entre los avances destacados se mencionó la recuperación del parque vehicular, incluyendo unidades que permanecieron inoperantes durante años, como un camión vactor, el cual ya se encuentra en funcionamiento.

Foto: Especial

La actual administración también ha realizado acciones de rehabilitación y dignificación de espacios públicos, edificios administrativos, centros de desarrollo infantil, consultorios, talleres y recintos culturales.

En este sentido, Mercado Guaida anunció la adquisición de un inmueble donde se proyecta construir la “Casa del Trabajador”, como parte de una política enfocada en el bienestar laboral y el fortalecimiento institucional.

*DRR*