Consiguen vincular a proceso al profesor que grabó debajo de la falda a alumna

Enrique “N”, profesor de la preparatoria Colegio del Valle que fue sorprendido cuando grababa debajo de la falda de una alumna, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado, así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

El delito del que se le acusa al detenido tuvo lugar el miércoles 18 de marzo en esa escuela, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la investigación, el imputado, quien se desempeñaba como profesor de inglés, solicitó durante una clase que las y los estudiantes pasaran uno a uno a su escritorio para entregar sus actividades”, informó la fiscalía.

Sin embargo; mientras revisaba el trabajo de una alumna, colocó su celular debajo de la falda de la adolescente para grabarla sin su consentimiento.

Una de las compañeras de la víctima notó lo sucedido y grabó con su celular los hechos, además de avisar a las autoridades de la escuela.

Establecen prisión preventiva

Fueron éstas las que solicitaron la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para detener al acusado.

Derivado de lo ocurrido, Enrique ‘N’ fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (FIDCANNA) el mismo día”.

Tras valorar los elementos, entre ellos los videos que se difundieron en redes sociales, así como de las entrevistas realizadas, el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado.

En la audiencia inicial, que se realizó este viernes, además de determinar la vinculación a proceso en contra del profesor, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX actúa de manera inmediata ante hechos que vulneran la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, mediante investigaciones que permiten llevar a las personas imputadas ante la autoridad judicial y avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas”.

Condición que agrava el delito

En el Código Penal de la Ciudad de México se establece que se comete el delito contra la intimidad sexual quien “videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño”.

También quien exponga, distribuya, comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento.

La pena establecida es de cuatro a seis años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización, equivalente a 58 mil 655 y 117 mil 310 pesos.

Además, la sanción se agravará en una mitad si la persona que comete el delito existe una relación la víctima una relación de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación sentimental, de confianza, docente, educativo, laboral, de subordinación o superioridad.

*DRR*