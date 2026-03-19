Última Hora Impreso de hoy

Cachan a maestro grabando por debajo de la falda de alumna en Prepa de CDMX

El maestro identificado como Enrique N es profesor del Colegio del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

Por: Blanca Betán

thumb
Maestro acusado por alumnas@c4jimenez

Un maestro identificado como Enrique N fue grabado por los mismos alumnos justo en el momento en que él usaba su celular para grabar por debajo de la falda a una de las estudiantes que se acercó a su escritorio, los hechos fueron registrados en la preparatoria Colegio del Valle ubicada en la calle Mier y Pesado de la Ciudad de México.

El video se hizo viral en redes sociales y desató gran indignación entre los internautas quienes exigieron su inmediata separación de la escuela y encarcelamiento.  

La familia de la joven afectada solicitó el apoyo de las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al plantel y detuvieron al sujeto que fue trasladado al Ministerio Público donde se realizarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica.

Fue señalado por las alumnas

La SSC informó que, a petición del representante legal de un colegio de educación media superior, ubicado en las calles Mier y Pesado, de la colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez, policías detuvieron a un profesor que fue señalado por varias alumnas como posible responsable de grabarlas con su teléfono celular.

Por lo anterior, el hombre de 52 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación legal, y realizará las investigaciones pertinentes.

Así los comentarios en redes sociales

¿Y cómo saben que las grababa? ¿Cuándo lo detuvieron comprobaron que llevaba una cámara en su zapato?

A ver. No lo voy a defender, pero eso no parece un celular.

Hasta se ve "plan con maña"; como si quisieran extorsionarlo. O al tratar de evidenciarlo forzaron mucho la situación, tanto que parece que ellas se aprovechan de la falta de autocontrol y disciplina del Profesor. Como las niñas de secundaria cuando alborotan a los viejillos...

¿Y dónde está la evidencia? ¿Dónde están las grabaciones que hizo el maestro?

He visto muchos lives en tiktok desde adentro de aulas de 🇲🇽 y creeme que parece que estan en una reunion o fiesta, todos desorganizados, el maestro por ahi se escucha hablando, risa y risa, grupitos aparte con cel y las jovenes maquillandose. Que mugrero es el sistema en 🇲🇽

Mier y pesado ya bajo su calidad o xq las dejan andar con la falda tan corta? Era un colegio muy bueno con reglas y ahora ver a las chicas con minifalda? Vamos a entender q no esta bien lo q hace ese cochino, pero también las chicas deben saber q están en la escuela no en la klle.

De qué los hay los hay. Y no se aguantan. Esperemos que lo claven mucho tiempo en botellón.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA