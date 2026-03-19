Cachan a maestro grabando por debajo de la falda de alumna en Prepa de CDMX

Un maestro identificado como Enrique N fue grabado por los mismos alumnos justo en el momento en que él usaba su celular para grabar por debajo de la falda a una de las estudiantes que se acercó a su escritorio, los hechos fueron registrados en la preparatoria Colegio del Valle ubicada en la calle Mier y Pesado de la Ciudad de México.

El video se hizo viral en redes sociales y desató gran indignación entre los internautas quienes exigieron su inmediata separación de la escuela y encarcelamiento.

La familia de la joven afectada solicitó el apoyo de las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al plantel y detuvieron al sujeto que fue trasladado al Ministerio Público donde se realizarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica.

Fue señalado por las alumnas

La SSC informó que, a petición del representante legal de un colegio de educación media superior, ubicado en las calles Mier y Pesado, de la colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez, policías detuvieron a un profesor que fue señalado por varias alumnas como posible responsable de grabarlas con su teléfono celular.

Por lo anterior, el hombre de 52 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación legal, y realizará las investigaciones pertinentes.

Así los comentarios en redes sociales