Localizan a Landy María de 23 años quien desapareció tras salir del IPN
Landy María ya fue ubicada, su desaparición se reportó en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), del Instituto Politécnico Nacional
A través de redes sociales, familiares de la joven Landy María Javier López, de 23 años de edad, solicitaron ayuda para dar con su paradero, luego de que no sabían nada de ella desde la tarde de ayer cuando acudió al IPN a realizar un examen, en la Ciudad de México. HOY YA ESTÁ EN SU CASA.
De acuerdo con familiares, Landy María fue vista por última vez la tarde de este martes, alrededor de las 17:30 horas, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con la mamá de la joven, Landy María “salió de su examen y ya de ahí nadie supo de ella, ya sus amigos no la vieron, ya nadie la vio”.
Afortunadamente la joven ya se encuentra en su casa, sana y salva.
jcp