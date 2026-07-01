Lluvia provoca caída de 30 árboles en varios puntos de la capital

La lluvia que cayó este miércoles en la Ciudad de México dejó 30 árboles caídos, siete encharcamientos, cinco postes caídos y un cortocircuito, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino.

La humedad y falta de mantenimiento provocó el derrumbe de una bóveda catalana en un domicilio de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Paramédicos atendieron a un menor por un golpe en el pie, pero no requirió traslado al hospital.

Mientras que, en un domicilio ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla Sur, en Iztapalapa, un encharcamiento penetró al interior de una vivienda y alcanzó un tirante de unos 35 centímetros.

Foto: Especial

Para las 21:00 horas, la mayor cantidad de lluvia cayó en la colonia Xalpa, en Iztapalapa, en donde se habían acumulado 18.75 milímetros, es decir, 18.75 litros por metro cuadrado.

Los vulcanos atendieron servicios de retiro árboles y ramas caídas en alcaldías como Cuajimalpa, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztapalapa, entre otras.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Amarilla por lluvias para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Para este jueves se espera que sigan las lluvias de hasta 50 milímetros en la Ciudad de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.