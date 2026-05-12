Lluvia del lunes en CDMX superó el promedio de todo el mes de mayo

La lluvia registrada la tarde y noche del lunes en la Ciudad de México superó en más de la mitad el acumulado promedio esperado para todo el mes de mayo, informaron autoridades capitalinas.

“Se trató de una de las precipitaciones más intensas registradas para este periodo del año (…)"

En conferencia de prensa posterior a la presentación del informe de seguridad de abril, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, detalló que en diversas estaciones hidrométricas se registraron precipitaciones superiores a los 72 milímetros, cuando el promedio histórico de lluvia para mayo es de alrededor de 50 milímetros.

“Las lluvias de ayer ya son las lluvias más intensas y abundantes de lo que va del año. Y eso que oficialmente todavía no empieza la temporada de lluvias, pero en la realidad es que ya se adelantó”, explicó.

El funcionario indicó que más de 10 pluviómetros registraron acumulados superiores a los 60 y 70 milímetros, principalmente en la zona poniente de la capital.

“En algunos sitios de la Ciudad de México llovió más de lo que llueve en promedio en todo el mes de mayo”, sostuvo.

Esparza detalló que la precipitación acumulada representó un volumen de 28.5 millones de metros cúbicos de agua y advirtió que podría tratarse de una de las lluvias más intensas registradas históricamente para un mes de mayo.

“Estamos revisando los registros porque posiblemente sea de las lluvias más intensas que ha existido en un mes de mayo”, afirmó.

Las mayores afectaciones se registraron en la zona poniente de la ciudad, -en las alcaldías Cuajimalpa, a Álvaro Obregón- debido a las pendientes, barrancas y cañadas, dijo José Mario Esparza, aunque aseguró que “la infraestructura hidráulica permitió contener mayores daños”.

“Toda esa agua escurre y se regula en las presas reguladoras que estuvieron haciendo su función. Ahí se presentó mucha basura, por eso reiteramos el llamado a la población a no tirar basura en calles y cañadas”, señaló.

Los trabajos de atención de emergencia concluyeron alrededor de las cinco de la mañana de este martes, principalmente en la alcaldía Azcapotzalco, tras el desbordamiento del Río de los Remedios.

Hasta el momento, en lo que va del mes de mayo, la CDMX ha acumulado ya más de 138 milímetros de lluvia, por encima de los 123 milímetros registrados durante todo mayo del año pasado.

“No vamos ni a la mitad del mes y ya llevamos más lluvia que todo mayo del año pasado”, subrayó.

Se prevé que durante el resto de mayo y el mes de junio se registren las mayores precipitaciones en la capital del país. Para Julio y agosto, la lluvias disminuirán derivado del fenómeno de El Niño, adelantó el secretario.

MÁS DE 50 VIVIENDAS AFECTADAS

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que las precipitaciones :3 ayer lunes dejaron 38 encharcamientos y afectaciones en al menos 54 viviendas.

“Tuvimos afectaciones principalmente en Azcapotzalco, Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa y Magdalena Contreras”, explicó.

Detalló que 45 viviendas afectadas se localizaron en Azcapotzalco, particularmente en las colonias San Pedro Jalpa, Ampliación San Pedro Jalpa y Pueblo San Pedro Jalpa.

“En este momento tenemos 20 brigadas de distintas dependencias trabajando en labores de desazolve, limpieza de calles y apoyo a vecinos”, indicó.

La funcionaria agregó que también se brinda apoyo con alimentos, agua potable y limpieza de viviendas y vialidades.

AFECTACIONES EN AZCAPOTZALCO

La alcaldesa Nancy Núñez señaló que las inundaciones en la demarcación fueron provocadas por el desbordamiento del Río de los Remedios, cuya corriente proviene del Estado de México.

“Ayer desafortunadamente se tuvo el desborde del Río de los Remedios, que es lo que provoca esta inundación. En Azcapotzalco no tuvimos un nivel importante de lluvias; sin embargo, en la parte del Estado de México sí y eso es lo que genera la afectación”, explicó.

La edil destacó que desde el inicio de la emergencia hubo coordinación con dependencias capitalinas, federales y autoridades mexiquenses para atender a la población afectada.

“Se ayudó a las familias a desalojar el agua, se está haciendo limpieza de escuelas, hogares y calles. También ya se realiza un censo casa por casa en las colonias afectadas”, indicó.

Nancy Núñez informó que fueron habilitados dos albergues temporales y un centro de mando en el Mercado 23 de Abril, además de la distribución de agua purificada y raciones de comida para las familias afectadas.

Finalmente, autoridades capitalinas adelantaron que este miércoles será presentado oficialmente el Operativo Tlaloque 2026, con el despliegue de personal y maquinaria para atender emergencias durante la temporada de lluvias en la capital del país.