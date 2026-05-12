CDMX recibirá Mundial como la urbe más segura del continente: Brugada

Las autoridades capitalinas destacaron que los homicidios bajaron 7 por ciento en carpetas de investigación entre enero y abril, además de una reducción de 13 por ciento en víctimas, respecto al mismo periodo del año anterior.

A un mes del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, la jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México llegará a la justa deportiva como una de las urbes más seguras del continente, con una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto, además de un fortalecimiento en las tareas de investigación y combate a grupos criminales.

Al presentar el Informe de Seguridad Enero-Abril 2026, Brugada Molina destacó que la ciudad mantiene una reducción de ocho por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto, respecto al mismo periodo de 2025 y de 66 por ciento en comparación con 2019.

Hoy podemos decir que la ciudad continúa con una tendencia a la baja en los homicidios, en las víctimas de homicidios, en los robos de vehículos y en los principales delitos de alto impacto. Vamos a recibir al Mundial en una de las ciudades más seguras de América. Lo que estoy diciendo se puede corroborar porque llevamos siete años disminuyendo la inseguridad”, expresó desde la Unidad Policial Ciudadana La Hormiga, ubicada en la Unidad Habitacional El Rosario.

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Brugada subrayó que, pese a episodios de violencia registrados recientemente, como fue el caso de tres multihomicidios, dos de ellos cometidos en Azcapotzalco y uno en Iztapalapa, los indicadores muestran una tendencia sostenida a la baja.

Todos los meses hay baja en la incidencia delictiva. Es una ciudad que se va construyendo cada día más segura y que comparada con otras ciudades del mismo tamaño de América es también una de las más seguras”.

De acuerdo con las cifras presentadas por el gabinete de seguridad local, en homicidios dolosos se registró una baja de siete por ciento en carpetas de investigación entre enero y abril, además de una reducción de 13 por ciento en víctimas, respecto al mismo periodo del año anterior.

Combate a la extorsión

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que uno de los principales avances ha sido el fortalecimiento de la estrategia contra la extorsión y la captura de generadores de violencia.

Remarcó que desde el inicio de la administración han sido detenidas 351 personas por extorsión y tentativa de extorsión.

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Mientras que del 5 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026 han sido detenidas 10 mil 435 personas por delitos de alto impacto.

Además, hemos logrado la captura de mil 188 presuntos delincuentes, lo que ha permitido desarticular 39 células criminales”, detalló.

El jefe de la policía capitalina recordó que tan solo en abril fueron detenidos varios integrantes de los grupos La Unión Tepito, Los Mancilla y Los Tanzanios, además de objetivos prioritarios dedicados al robo de vehículos, extorsión y narcomenudeo.

Entre los casos relevantes destacó la captura de Fernando “N”, alias “El Mancilla”, señalado como líder de una banda dedicada al robo de vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

El funcionario también destacó acciones recientes en la alcaldía Azcapotzalco, donde del 1 de enero de 2025 al 10 de mayo de 2026 se logró la detención de 56 personas ligadas a grupos generadores de violencia, como La Unión Tepito, Cártel Nuevo Imperio y Los Mal Portados.

Estas acciones son posibles gracias a la coordinación entre autoridades locales y federales y a las labores de inteligencia que permiten una atención eficaz de las denuncias”.

Las órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto aumentaron 4.6 por ciento respecto a 2025 y 201 por ciento en comparación con 2019 Foto: Especial

Tendencia de varios delitos

La fiscal general de justicia capitalina, Bertha Alcalde, aseguró que la disminución en la incidencia delictiva ha ido acompañada de un incremento en órdenes de aprehensión y judicializaciones

Hoy podemos decir que en esta ciudad cada vez hay más investigación, mayor justicia y que eso se traduce en menos impunidad”, afirmó.

Las órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto aumentaron 4.6 por ciento respecto a 2025 y 201 por ciento en comparación con 2019.

En el caso específico de homicidio, Alcalde Luján indicó que, aunque en abril se registraron 71 asesinatos, hubo un incremento de 38 por ciento en judicializaciones y vinculaciones a proceso por ese delito.

Este mes tuvimos 99 vinculaciones a proceso por homicidio gracias al esfuerzo coordinado de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo el gabinete de seguridad”, explicó.

En robo de vehículo, las autoridades reportaron una reducción de 24 por ciento respecto al año pasado y de 64 por ciento frente a 2019, mientras que el robo de vehículo con violencia cayó 45 por ciento en comparación con 2025 y 87 por ciento respecto a 2019.

Por último, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó además que las llamadas efectivas de emergencia disminuyeron 12.2 por ciento en el primer cuatrimestre del año, reflejo —dijo— de una reducción en la incidencia delictiva y de una evolución positiva en el comportamiento cívico de la ciudadanía.

A 19 meses de nuestro gobierno, la ciudad continúa con una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto. Ese es el resultado más importante”, concluyó Brugada.

*DRR*