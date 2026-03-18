¿Lloverá hoy en CDMX? Clima para este miércoles 18 de marzo
La tarde-noche del pasado martes, la lluvia sorprendió a habitantes de la CDMX; para este miércoles, la SGIRPC dio a conocer el pronóstico del clima.
La tarde-noche del pasado martes, la lluvia sorprendió a habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y causó afectaciones sobre todo de movilidad, complicando los traslados que se vieron traducidos en intenso tráfico en horas pico.
Cabe recordar que durante febrero y marzo hay un dicho popular que describe lo cambiante e impredecible del clima.
Febrero y marzo marcan el paso del invierno a la primavera (en el hemisferio norte), lo que provoca cambios bruscos de temperatura. En un mismo día puede hacer calor, frío, viento o incluso llover. Esa “locura” del clima dio origen al dicho ‘Febrero loco y marzo otro poco’.
¿Lloverá hoy en CDMX?
De acuerdo con el Boletín Meteorológico para la Ciudad de México, emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), indica que hoy dominará ambiente cálido con cielo mayormente despejado.
En tanto, no se esperan lluvias este martes en la capital del país, aunque si habrá vientos del Norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h.
La madrugada de mañana se prevé fría a muy fría en el sur y poniente, por lo que la SGIRPC recomendó a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.
Clima por horarios este miércoles 18 de marzo
Protección Civil dio a conocer el clima por horarios que se espera en la CDMX, a fin de que los habitantes tomen precauciones.
- 9:00: 13 grados
- 12:00: 20 grados
- 15:00: 23 grados, parcialmente nublado
- 18:00: 22 grados
- 21:00: 17 grados
- 00:00: 14 grados
¿Cómo está la calidad del aire?
En el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire la mañana de este miércoles está catalogada como ‘mala’, con contaminantes PM10.
Las estaciones que se mantienen en la categoría ‘buena’ son: Tlalpan, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Tláhuac, Naucalpan, Ecatepec y Anexo Tlalnepantla.
En ‘aceptable’: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Atizapán, Cuautitlán y Tlalnepantla.
Y en ‘mala’: Tultitlán y Coacalco.
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