CDMX no quiere spring breakes; apuesta por turismo cultural y asiático

“En la Ciudad de México no queremos springbreakes, la apuesta es aumentar el turismo cultural y asiático”, afirmó la secretaria Alejandra Frausto.

Al presentar la Guía Turística CDMX, que difunde la oferta gastronómica, cultural y recreativa, que ofrece la capital del país a los miles de visitantes que se espera arriben durante el Mundial, la secretaria precisó que la derrama que deja este tipo de turismo es superior a la de los jóvenes estudiantes de Estados Unidos y Canadá que acostumbran vacacionar durante primavera en sitios de sol y playa de alta plusvalía, como la Riviera Maya, Punta Mita o Los Cabos.

No nos interesa hacer de la ciudad un destino de los spring breakes, con todo el respeto a los spring breakers. No queremos números por números, queremos un turismo que sea respetuoso de quienes somos, que no sea extractivista, que reconozca nuestra raíz, cultura, la vida y que regrese a casa lleno de lo que las experiencias que vivió aquí” dijo la secretaria.

“El turismo cultural es de lo que más nos representa, tenemos interés en elevar el número de turistas que recibimos”, remarcó Frausto Guerrero ante reconocidos arquitectos y urbanistas del mundo, como Miquel Adriá y Andrés Semo García, realizador de la guía.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Interés por el turismo asiático

Aunque dijo que México es una nación y una ciudad que recibe a todas las culturas del mundo, sin discriminación “en el momento geopolítico que estamos viviendo, estamos haciendo un esfuerzo para atraer al turismo asiático, que es un turismo que no se va a solear. Ellos huyen del sol, entonces aquí los recibimos”.

Tienen enorme interés en la cultura, en la gastronomía, en comprar son muy buenos, derraman mucho dinero”, afirmó.

Ello, al insistir en que la Guía CDMX, editada en español e inglés, busca impulsar el turismo cultural durante el Mundial 2026, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, estos dos últimos países, de donde son los llamados springbreakes.

Al dar a conocer que la ciudad tiene 0.67 turistas por habitante, Alejandra Frausto aseguró que la capital del país tiene la infraestructura y la oferta hotelera, cultura y de espectáculos para colocarse a la par de grandes urbes del mundo en captación turística.

En mil 485 kilómetros cuadrados, 22 millones de habitantes recibimos 15.5 millones de turistas al año; Barcelona tiene 8.8 turistas por habitante; París, 22.3 y Venecia, 111 turistas por habitante. En 414 kilómetros cuadrados, con 270 mil habitantes, Venecia tiene 30 millones de turistas anuales. Nosotros cuidamos nuestra vocación turística, somos demasiada ciudad para atraer turistas”, afirmó.

Más de 160 lugares por descubrir

Detalló que la Guía CDMX cuenta con siete rutas y recorridos que cruzan la ciudad y une 160 puntos históricos y culturales, así como los 110 museos, concentrados principalmente en la zona centro de la ciudad y los 60 mil restaurantes, algunos de alta especialidad y con estrella Michellin, distribuidos en las 16 alcaldías.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

La guía conecta también templos, edificios, plazas, paisajes que entrelazan el plazado con la vitalidad contemporánea de la capital, estará a disposición de turistas y de la población en general en hoteles, restaurantes, el aeropuerto capitalino y sitios de concentración de turistas. También podrá ser adquirida por los habitantes de la ciudad para que redescubran la capital.

La Ciudad de México tiene muchas capas vivas, a pesar de que la oferta cultura se concentra en cuatro alcaldías, la Ciudad ofrece más para recorrer, cuenta con tres mil actividades al día, en épocas bajas de turismo. Y durante festividades de Día de Muertos o de periodos vocacionales de Semana Santa, verano o de Navidad y fin de año, las actividades culturales llegan hasta las cinco mil al día”, concluyó.

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