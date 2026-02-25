'Lady Cerda' tuvo que disculparse tras discriminar a una policía de CDMX

Luego de seis meses del hecho que se volvió viral, la mujer identificada en redes sociales como Lady Cerda tuvo que pedir disculpas públicas a una agente de policía por discriminarla e insultarla en un punto de revisión del alcoholímetro en la Ciudad de México.

Jessica Fernanda Moreno tuvo que grabar un video por orden del juez para resarcir el daño a la uniformada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, señaló en sus redes sociales Carlos Jiménez.

Así los hechos

Fue el 31 de agosto de 2025 cuando en una revisión rutinaria en un punto de alcoholímetro, se observó a una mujer presuntamente ebria lanzando una serie de insultos agresivos y humillantes contra una oficial que participaba en el operativo.

Denuncian a Lady Cerda

La agresora, lejos de mostrarse cooperativa, comenzó a grabar a los agentes mientras los ofendía con frases como:

“¿Cuál es tu nombre de placa, cerda? Cerda. ¿Cuál es tu nombre de placa? Ah, es que estás insultando a la autoridad, no…Y con los 500 pesos que te di... Con los 500 pesos que te di... No me voy a tranquilizar… La cerda. ¿Cuánto necesitas para tu hijito? ¿Tres mil pesos? Ay, este no tiene, es para tu sobrino. Porque eres la tía lesbiana”, se escucha decir a la mujer.

El video, mostró a la mujer insultando a la agente y arrojándole pedazos de un billete de 500 pesos, burlándose de su físico, su trabajo, e incluso inventando supuestos actos de corrupción. También dirigió agresiones homofóbicas y clasistas, aludiendo a la vida personal de los oficiales con total desprecio.

Oficial que fue insultada por Lady Cerda. (Captura)

“¿Me vas a subir a TikTok?”: la agresora se burla y desafía a la cámara.

La actitud de la mujer no fue de arrepentimiento ni de respeto ante la autoridad. Por el contrario, en el video se le escucha desafiando a los oficiales mientras es grabada:

“¿A dónde me vas a subir? ¿A TikTok? ¿A Instagram para salir así? ¡Gracias, gorda!”

Incluso se refirió al celular de la agente con tono despectivo:

“Con su OPPO que apenas le alcanza a la cerda”, repitiendo en múltiples ocasiones palabras ofensivas para referirse tanto a la mujer policía como a sus compañeros.

Después la mujer fue denunciada formalmente por la agente de la SSC de la CDMX. El escándalo llegó incluso al Congreso capitalino donde se pidió respeto a las autoridades y a su trabajo.

*bb