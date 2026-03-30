Casi lista, la reconstrucción del Periférico Norte

El gobierno del Estado de México informó que la reconstrucción del Periférico Norte ya entró en su última fase, lo que significa que pronto las personas podrán volver a circular por esta vialidad.

De acuerdo con Joel González Toral, director general de la junta de caminos del Estado de México, la reconstrucción fue una intervención mayor que incluyó la colocación de captafaros, reflectores y la renovación del sistema de luminarias a lo largo 108 kilómetros, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán.

“Estamos haciendo un cambio total en la imagen, inclusive los captafaros que van en los triblocks, el tema de los reflectores que lleva y que va a dar un tema de iluminación, ya que también estamos haciendo el cambio de las luminarias que comprende el Periférico en sus 108 kilómetros”, reiteró.

El director resaltó que las autoridades estatales también iniciaron el balizamiento sobre el pavimento, una acción clave para ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial. Esto porque las marcas permitirán delimitar carriles, indicar salidas, advertir curvas y reforzar la visibilidad, tanto de día como de noche.

Como medida adicional, el límite de velocidad de 80 kilómetros también será marcado directamente sobre el pavimento, para reforzar la prevención de accidentes.

González Toral agregó que, de manera paralela, se llevan a cabo trabajos de desazolve en coordinación con autoridades estatales y municipales con el objetivo de proteger la nueva carpeta asfáltica.

Dichas labores se complementan con el mantenimiento de áreas verdes y la mejora de puentes peatonales en distintos puntos del recorrido.

Destaca que, según el gobierno estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez, estas acciones forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMex”.