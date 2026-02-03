Regresa electricidad a Línea A del Metro y opera con normalidad

Luego de una hora y media, la Línea A del Metro reanudó su servicio tras presentarse una falla en el suministro eléctrico que la dejó fuera de servicio en toda su extensión, de Pantitlán a la Paz.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la circulación de los trenes se normalizará de forma gradual.

“Se energiza la Línea A del @MetroCDMX y se reanuda el servicio de Pantitlán a La Paz, en ambas vías, tras atender una variación eléctrica externa a la operación del Sistema. La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual. Agradecemos la comprensión de las personas usuarias y recordamos mantenerse informadas a través de los canales oficiales”, informó en su cuenta de X.

Pasadas las 15:00 horas, Adrián Rubalcava informóque se trabajaba para reanudar el servicio.

“Derivado de una variación en el suministro eléctrico, externa a la operación del Metro, al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible”, informó en su cuenta de X.

En redes sociales varios usuarios, a los que el cierre tomó desprevenidos, pidieron información sobre el cierre de las estaciones, de las que fueron desalojados o a las que no se les permitió el ingreso.

Estos son algunos de las publicaciones de los pasajeros:

“@MetroCDMX Que paso con el metro varado en el tramo pantitlan a agrícola oriental, mi hija lleva más de 45 min adentro incomunicada”.

“@MetroCDMX que sucede en línea A no hay servicio?”.

“Sin servicio en toda la Línea A del metro Pantitlán! Como siempre puras fallas con esa línea!!! @MetroCDMX”.

*DRR*