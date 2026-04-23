Calor golpeará a CDMX con temperaturas de hasta 32 grados

Una onda de calor golpeará a la Ciudad de México durante los últimos días de abril, el fenómeno iniciará a partidor de este viernes 25 de abril y se mantendrá hasta el jueves 30, Día del Niño, con temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados Celsius.

Ante ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial a la población, acompañada de una serie de medidas para evitar afectaciones por golpe de calor.

Durante este periodo se prevé ambiente muy caluroso en gran parte de la capital, así como cielo parcialmente nublado, altos niveles de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras por la tarde.

Sectores vulnerables

Las altas temperaturas podrían representar riesgos para la salud, especialmente entre sectores vulnerables, por lo que Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones.

Entre las principales recomendaciones se pide evitar la exposición prolongada al Sol, principalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

Foto: Cuartoscuro

Además de usar bloqueador solar, beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed, vestir ropa ligera de colores claros y utilizar accesorios de protección como sombrilla, sombrero, gorra y gafas para sol.

Protección Civil sugirió además evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que el calor acelera su descomposición y aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

La dependencia hizo un llamado especial para cuidar a bebés, niñas y niños, personas adultas mayores, así como a mascotas y animales de compañía, quienes son más vulnerables ante las altas temperaturas.

En el caso de los animales, recomendó mantenerlos hidratados, evitar paseos durante las horas de mayor calor y procurar espacios con sombra.

Finalmente, la SGIRPC exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y atender cualquier actualización meteorológica durante los próximos días.

Este jueves la máxima, antes de las 14:00 horas, alcanzó los 26 grados Celsius, con cielo parcialmente nublado y condiciones para lluvias con chubascos ocasionales en diversas alcaldías.

*DRR*