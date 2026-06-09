¿Cuál es la ruta y tiempo de recorrido del trolebús Animales Silvestres?

A dos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México puso en operación dos nuevos corredores de electromovilidad en el sur de la capital, una de ellas es la Ruta 14 “Animales Silvestres”, que corre del Centro de Transferencias Modal (Cetram) Huipulco al Metro Universidad.

La Línea 14 del forma parte de la estrategia de movilidad diseñada para atender a los miles de aficionados que acudirán al Estadio Ciudad de México, además de beneficiar de manera permanente a habitantes de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.

La ruta de Animales Silvestres tendrá una longitud de 13.2 kilómetros, contará con 20 paradas y será atendida por 19 trolebuses eléctricos de nueva generación. El trayecto entre Huipulco y Universidad se realizará en aproximadamente 33 minutos, con frecuencias de paso de cuatro minutos.

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Durante la inauguración, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, destacó que el nuevo corredor fortalecerá la movilidad sustentable en la zona sur de la ciudad.

Se integra con la Línea 3 del Metro, la Línea 1 del Tren Ligero y la Línea 12 de Trolebuses”, señaló.

Las unidades son accesibles para personas con discapacidad y operan con tecnología de cero emisiones contaminantes, se estima que atenderá a unos 20 mil usuarios diarios.

La obra requirió una inversión de 444 millones de pesos para la adquisición de unidades y la instalación de infraestructura eléctrica, incluyendo 13 kilómetros de catenarias.

Adicionalmente, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) destinó alrededor de 190 millones de pesos para la construcción de la infraestructura civil.

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Destacan que beneficios serán amplios

Desde su arranque, a mediados de noviembre del año pasado, la obra ha enfrentado el rechazo ciudadano; vecinos de las colonias Pedregal de Santa Úrsula mantienen cartulinas colocadas en las fachadas de sus viviendas en las que se puede leer: “Fuera el Trolebús “.

En ese se sentido, López Delgado precisó que se trata de un servicio “incluyente y para todos”.

Detalló que, a lo largo de 13.2 kilómetros, se cuenta con 20 estaciones totalmente accesibles que cuentan con iluminación, cubiertas, rampas y guías táctiles para personas con discapacidad visual.

También construimos dos subestaciones eléctricas, mejoramos cerca de 80 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y realizamos más de siete mil metros lineales de balizamiento”, explicó.

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No solamente va a beneficiar en el marco del Mundial, sino a toda la población de los Pedregales, de los pueblos y colonias aledañas, además de los jóvenes universitarios que diariamente se trasladan a Ciudad Universitaria”.

Sus declaraciones fueron atestiguadas por autoridades de Movilidad, a nombre de la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien este martes modificó su agenda, de última hora, por las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).