Detienen a integrante de falso sindicato por extorsión a comerciante

Por extorsionar a un comerciante en el municipio de Ecatepec, Estado de México, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a un sujeto identificado como Óscar "N", quien además formaba parte de un supuesto sindicato que, en lugar de defender a trabajadores, se dedica al despojo de inmuebles, entre otros delitos.

Su detención forma parte de la Operación "Restitución", la cual se implementó tras la amplia difusión que se dio al caso de la señora Carlota, mujer de la tercera edad que asesinó a dos hombres que invadieron la vivienda de su hija en Chalco, situación que puso al descubierto a presuntas organizaciones sindicales dedicas a cometer ese delito.

“Óscar ‘N’ formaba parte de un grupo autodenominado ‘Los 300’, los hechos por los que es investigado ocurrieron el 29 de marzo de 2024, cuando la víctima se encontraba en un puesto ambulante, ubicado en la colonia Héroes Ecatepec, momento en el que el investigado arribó a bordo de una camioneta en compañía de otros tres sujetos”.

Para aumentar su fuerza, al lugar llegaron unas 20 personas en varias motocicletas, todas integrantes de esa organización, quienes amenazaron al comerciante para exigirle un pago semanal de 500 pesos para que continuara con sus actividades y no le causan ningún daño.

Óscar también le dijo que, si no accedía al pago, lo despojaría de su vivienda, porque con algo tenía que pagar.

Amenaza armada

Durante el intercambio de palabras, uno de los sujetos que lo intimidaban sacó un arma de fuego y amenazó a un acompañante de la víctima, por lo que entregó la cantidad de dinero que le pedían, acto seguido todos los integrantes “Los 300” se fueron del lugar.

“Al tener conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició las pesquisas que permitieron identificar a Óscar ‘N’ como posible partícipe de este hecho delictivo, por lo que solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente que permitió la detención de este sujeto”.

Tras su captura fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, para que un juez determine su situación jurídica.

Captura de líderes

La fiscalía mexiquense destacó que ha conseguido detener a los principales líderes de esa organización criminal, entre ellos destacan Luis Alfaro "N" alias "Conejo", su hijo Edwin Israel "N" alias "Conejito", Jorge "N", Alberto "N" y Luis Alberto "N".

El detenido amenazó al comerciante con despojarlo de su vivienda si no accedía a pagar el monto de la extorsión Foto: Especial

Asimismo, desde que entró en operación la Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, desde abril de 2025 y hasta la fecha se iniciaron tres mil 964 investigaciones por delitos contra la propiedad, se aseguraron mil 594 inmuebles; 905 ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

“Ecatepec concentra 29 por ciento de las denuncias iniciadas en este periodo, con un total de mil 87 expedientes, que permitieron el aseguramiento de 292 inmuebles y la detención de 56 personas, dos de ellas identificadas como objetivos prioritarios, por tratarse de líderes de organizaciones sociales con fachada de sindicato, dedicados a la comisión de diversos delitos”.

En el caso específico de la colonia Los Héroes, se iniciaron 117 expedientes de investigación, se aseguraron 66 inmuebles y se detuvo a cuatro personas.

